Kaçış Planını Hazırlamaya Başla! En İyi Hapishane Temalı 15 Dizi!

İngiltere’de geçen bu dizide henüz 13 yaşındaki bir çocuk suç işlediği için tutuklanıyor. Güvenlikli bir tesise gönderiliyor ve burada hem yaşı büyük mahkûmlarla hem de sistemle yüzleşmek zorunda kalıyor. Çocuğun içeride yaşadığı zorluklar, korkular ve değişim süreci anlatılıyor. Hem duygusal hem de düşündürücü bir dizi.