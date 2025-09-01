onedio
Kaçış Planını Hazırlamaya Başla! En İyi Hapishane Temalı 15 Dizi!

Kaçış Planını Hazırlamaya Başla! En İyi Hapishane Temalı 15 Dizi!

01.09.2025 - 21:11

Film izlerken aksiyonsuz olmaz. E kaçış olmadan da aksiyon olmaz. Bir de olay hapishane içindeyse heyecan daha da artıyor. Ararken vakit kaybetme diye birbirinden heyecanlı 15 hapishane temalı diziyi senin için hazırladık!

1. Black Warrant (2025)

1. Black Warrant (2025)

Hindistan’ın en büyük hapishanelerinden birinde geçiyor. Gerçek hikâyelerden uyarlanmış. Mahkûmların ve gardiyanların yaşadıkları anlatılıyor. İçerideki güç savaşlarını ve adalet sistemini görüyoruz.

2. Prison Cell 211 (2025)

2. Prison Cell 211 (2025)

Meksika’da bir hapishanede geçiyor. Bir avukat ziyaret için girdiğinde içeride isyan çıkıyor. Hayatta kalmak için mahkûm gibi davranmak zorunda kalıyor.

3. The Hunting Party (2025)

3. The Hunting Party (2025)

ABD’de gizli tutulan bir hapishanede büyük bir patlama oluyor. Bu patlamayla birlikte en tehlikeli seri katiller dışarı kaçıyor. Devlet hemen özel bir ekip kuruyor ve bu ekibin görevi kaçan suçluları bulmak. Bir yandan ekip kendi içindeki sorunlarla uğraşıyor, diğer yandan katilleri tekrar yakalamaya çalışıyor.

4. Adolescence (2025)

4. Adolescence (2025)

İngiltere’de geçen bu dizide henüz 13 yaşındaki bir çocuk suç işlediği için tutuklanıyor. Güvenlikli bir tesise gönderiliyor ve burada hem yaşı büyük mahkûmlarla hem de sistemle yüzleşmek zorunda kalıyor. Çocuğun içeride yaşadığı zorluklar, korkular ve değişim süreci anlatılıyor. Hem duygusal hem de düşündürücü bir dizi.

5. Crooks (2024)

5. Crooks (2024)

Dizi Almanya’da geçiyor. Büyük bir soygun hikâyesi anlatıyor. Suç dünyasındaki karakterlerin yolları hapishane ile kesişiyor. Bazıları içeride plan yapıyor, bazıları dışarıda işleri devam ettiriyor.

6. UnPrisoned (2024)

6. UnPrisoned (2024)

ABD’de geçen bir aile draması. 17 yıl hapiste kalan bir baba sonunda serbest kalıyor. Kızı ve torunuyla yeniden bağ kurmaya çalışıyor. Hapishaneden çıktıktan sonra dışarıdaki hayata uyum sağlamak hiç kolay olmuyor. Çok bir aksiyonu yok ama hapishane konusunu da barındırıyor.

7. Unlocked: A Jail Experiment (2024)

7. Unlocked: A Jail Experiment (2024)

ABD’de gerçek bir hapishanede çekilmiş bir dizi. Mahkûmlara daha fazla özgürlük veriliyor ve ne olacağını izliyoruz. Kuralları kendi aralarında koymaya çalışıyorlar. İçeride dostluklar, kavgalar ve bolca kaos yaşanıyor.

8. Stags (2024)

8. Stags (2024)

Bir grup arkadaş bekârlığa veda partisi için Güney Amerika’ya gidiyor. Fakat işler ters gidiyor ve kendilerini suçluların elinde buluyorlar. Adeta bir hapishane adasında sıkışıp kalıyorlar.

9. The Convict (Skazana) (2024)

9. The Convict (Skazana) (2024)

Polonya yapımı bir dizi. Başarılı bir hâkim, haksız yere hapishaneye düşüyor. İçeride hayatta kalmak için sert kurallara uymak zorunda kalıyor. Bir yandan mahkûmlarla uğraşıyor, bir yandan da adını temize çıkarmaya çalışıyor. Dramı ve gerilimi yüksek bir dizi.

10. Bad Boy (2025)

10. Bad Boy (2025)

İsrail yapımı bir dizi. Genç bir çocuk suç işlediği için ıslah evine gönderiliyor. Burada çok zor koşullarda yaşamaya başlıyor. Ama aynı zamanda stand-up yeteneğini keşfediyor. İçeride hem kendini buluyor hem de özgür olma hayali kuruyor.

11. The Gentlemen (2024)

11. The Gentlemen (2024)

İngiltere yapımı bir dizi. Bir adam babasından büyük bir suç imparatorluğu miras alıyor. Bu mirasın içinde hapishane bağlantıları da var. Hem mafya kurallarıyla uğraşıyor hem de içerideki suçlularla bağlarını yönetmek zorunda kalıyor. Suç, aksiyon ve entrika dolu sahneler var.

12. In The Mud (2025)

12. In The Mud (2025)

Arjantin yapımı bir dizi. Beş kadın mahkûm, nakil sırasında nehre düşüyor. Hayatta kalmayı başarıp La Quebrada adlı yeni hapishaneye gönderiliyorlar. Burada hem birbirleriyle hem de diğer mahkûmlarla mücadele ediyorlar.

13. Koža (2024)

13. Koža (2024)

Sırbistan yapımı bir mini dizi. Uzun süre hapis yattıktan sonra eve dönen bir adamın hikâyesini anlatıyor. Hapishanede geçirdiği yıllar, yaşamını ve ilişkilerini nasıl etkilediğini izliyoruz.

14. Fire Country (2024)

14. Fire Country (2024)

ABD yapımı bir dizi. Genç bir mahkûm, cezasını azaltmak için itfaiye programına katılıyor. Hapishaneden çıkıp orman yangınlarıyla savaşmaya başlıyor. Hem özgürlük kazanmak istiyor hem de geçmişte yaptığı hataları telafi etmeye çalışıyor. Hapishane sonrası hayatı ve mücadeleyi heyecanlı şekilde gösteriyor.

15. Reunion (2025)

15. Reunion (2025)

İngiltere yapımı bir dizi. Hapishaneden çıkan sağır bir adam, ailesiyle yeniden bağ kurmaya çalışıyor. Geçmişte yaşadıklarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Hem içerideki yılların ağırlığı hem de dışarıdaki zorluklar anlatılıyor.

Buğra Kapukaya

Oz dizisini tek geçerim.

Shyl

The night of mini dizisi de güzel