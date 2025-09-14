Türk Televizyonunun Yeni Sezon Favorileri: En Çok Konuşulan ve İzlenen 15 Türk Dizisi!
Türk televizyonu her sezon yeni dizilerle gündemden düşmüyor. Reytingleriyle öne çıkan, sosyal medyada konuşulan ve izleyicileri ekrana kilitleyen yapımlar var. Biz de sizin için en çok izlenen ve en güncel 15 Türk dizisini bir araya getirdik.
1. Deha (2024)
2. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2024)
3. Yabani (2024)
4. Bambaşka Biri (2024)
5. Taş Kağıt Makas (2024)
6. Korkma Ben Yanındayım (2024)
7. Mehmed: Fetihler Sultanı (2024)
8. Kara Ağaç Destanı (2024)
9. Kül Masalı (2024)
10. Gaddar (2024)
11. İnci Taneleri (2024)
12. Bahar (2024)
13. Kızıl Goncalar (2024)
14. Yıldızlar Bana Uzak (2024)
15. Aşk Evlilik Boşanma (2024)
şu arka sokakları hala kim izliyo gözünü seviyim izlemeyin yaa
berberler
Yeni Gelin ne aq?
Börü'nün olmaması üzücü . Börü bir başyapıttır . Değeri anlaşılmadı maalesef .
Börü zaten 7 bölümlük bir diziydi,yoluna sinemada devam edecek