onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Türk Televizyonunun Yeni Sezon Favorileri: En Çok Konuşulan ve İzlenen 15 Türk Dizisi!

etiket Türk Televizyonunun Yeni Sezon Favorileri: En Çok Konuşulan ve İzlenen 15 Türk Dizisi!

dizi
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
14.09.2025 - 20:19

Türk televizyonu her sezon yeni dizilerle gündemden düşmüyor. Reytingleriyle öne çıkan, sosyal medyada konuşulan ve izleyicileri ekrana kilitleyen yapımlar var. Biz de sizin için en çok izlenen ve en güncel 15 Türk dizisini bir araya getirdik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Deha (2024)

1. Deha (2024)

Dizi, çok zeki ama karanlık geçmişi olan bir adamı anlatıyor. O, hem kendi hayatıyla hem de suç dünyasıyla mücadele ediyor. Peşinde polisler var ve çevresinde sürekli tehlikeler dönüyor.

2. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2024)

2. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (2024)

Dizi, İslam tarihinin önemli komutanlarından Selahaddin Eyyubi’nin hayatını anlatıyor. Onun Kudüs’ü fethetmek için verdiği mücadeleye odaklanıyor. Büyük savaşlar, stratejiler ve güçlü liderlik sahneleri var.

3. Yabani (2024)

3. Yabani (2024)

Dizi, küçük yaşta kaçırılan bir çocuğun yıllar sonra ailesine dönmesini anlatıyor. O, artık bambaşka bir kimlikle hayatını sürdürmektedir. Ailesine alışmakta zorlanır ve çevresindeki insanlarla çatışmalar yaşar.

4. Bambaşka Biri (2024)

4. Bambaşka Biri (2024)

Dizi, başarılı bir savcı ile hırslı bir gazetecinin yollarının kesişmesiyle başlıyor. İkisi de aynı cinayet dosyasının peşine düşer. Soruşturma ilerledikçe hem gizemli olaylar açığa çıkar hem de aralarında bir yakınlaşma olur.

5. Taş Kağıt Makas (2024)

5. Taş Kağıt Makas (2024)

Dizi, adalet arayışında olan bir gencin hikâyesini anlatıyor. Babası haksız yere suçlanınca gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Olaylar ilerledikçe büyük sırlar açığa çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Korkma Ben Yanındayım (2024)

6. Korkma Ben Yanındayım (2024)

Dizi, farklı dünyalardan gelen iki ailenin hikâyesini anlatıyor. Zenginlik ve fakirlik arasındaki büyük farklara rağmen dostluk ve dayanışma öne çıkıyor. Karakterler hem kendi hayatlarıyla uğraşırken hem de birbirlerine destek oluyor.

7. Mehmed: Fetihler Sultanı (2024)

7. Mehmed: Fetihler Sultanı (2024)

Dizi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed’in gençlik yıllarını konu alıyor. Onun İstanbul’u fethetmek için verdiği büyük mücadele anlatılıyor.

8. Kara Ağaç Destanı (2024)

8. Kara Ağaç Destanı (2024)

Dizi, Anadolu’nun küçük bir köyünde geçiyor. İki köklü aile arasındaki büyük düşmanlık yıllardır devam ediyor. Aileler arasındaki bu nefret, gençlerin hayatını da etkiliyor.

9. Kül Masalı (2024)

9. Kül Masalı (2024)

Dizi, zengin bir ailenin oğlu olan Arat ile fakir bir genç kız olan Özge’nin hikâyesini anlatıyor. İki farklı dünyadan gelen bu çift, aşkları uğruna birçok engelle karşılaşıyor.

10. Gaddar (2024)

10. Gaddar (2024)

Dizi, askerlikten dönen Dağhan’ın hikâyesini anlatıyor. Eve geldiğinde sevdiği kadının başkasıyla nişanlandığını öğreniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. İnci Taneleri (2024)

11. İnci Taneleri (2024)

Dizi, hapisten çıkan Azem Yücedağ’ın hayatına odaklanıyor. O, geçmişte kaybettiklerini geri kazanmaya çalışıyor. Bir yandan eski hatalarıyla yüzleşiyor, diğer yandan ailesine yeniden kavuşmak istiyor.

12. Bahar (2024)

12. Bahar (2024)

Dizi, hayat dolu bir kadın olan Bahar’ın yaşadıklarını anlatıyor. O, hastalığıyla mücadele ederken aynı zamanda ailesini ayakta tutmaya çalışıyor.

13. Kızıl Goncalar (2024)

13. Kızıl Goncalar (2024)

Dizi, farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin hikâyesini anlatıyor. Modern hayatla geleneksel değerler arasındaki çatışma öne çıkıyor.

14. Yıldızlar Bana Uzak (2024)

14. Yıldızlar Bana Uzak (2024)

Dizi, birbirine zıt iki gencin aşk hikâyesini anlatıyor. Farklı hayatlara sahip olsalar da yolları kesişiyor.

15. Aşk Evlilik Boşanma (2024)

15. Aşk Evlilik Boşanma (2024)

Dizi, üç kadının hayatına odaklanıyor. Onlar iş yerinde tanışıyor ve kısa sürede dost oluyorlar. Her biri evliliğinde farklı sorunlar yaşıyor: biri boşanmanın eşiğinde, diğeri aldatılma korkusuyla yaşıyor, öteki ise evliliğinde mutlu görünse de aslında mutsuz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1317
760
427
356
189
152
147
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kornişonturşusu

şu arka sokakları hala kim izliyo gözünü seviyim izlemeyin yaa

tosarık

berberler

G Dragon

Yeni Gelin ne aq?

Süleyman Akar

Börü'nün olmaması üzücü . Börü bir başyapıttır . Değeri anlaşılmadı maalesef .

Enes İlgün

Börü zaten 7 bölümlük bir diziydi,yoluna sinemada devam edecek