Jason Momoa’nın Yeni Tarihi Dizisi “Chief of War”ın Yayın Tarihi Belli Oldu
Jason Momoa’nın Yeni Tarihi Dizisi “Chief of War”ın Yayın Tarihi Belli Oldu
Apple TV+, izleyicileri 18. yüzyıl Pasifik adalarına götürecek büyük bir yapımla geri dönüyor. Jason Momoa’nın hem başrolünü hem de yaratıcılığını üstlendiği Chief of War, bir savaşçının adaları birleştirme mücadelesini destansı bir anlatımla ekrana taşıyor. Gerçek olaylardan esinlenen bu tarihi epik dizinin yayın tarihi belli oldu.
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Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği tarihi dizi Chief of War'ın yayın tarihi sonunda belli oldu.
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Bu proje, Jason Momoa’nın televizyon için yazdığı ilk dizi olma özelliğini taşıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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