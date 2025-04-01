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Jason Momoa’nın Yeni Tarihi Dizisi “Chief of War”ın Yayın Tarihi Belli Oldu

Jason Momoa’nın Yeni Tarihi Dizisi “Chief of War”ın Yayın Tarihi Belli Oldu

Jason Momoa
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 16:49

Apple TV+, izleyicileri 18. yüzyıl Pasifik adalarına götürecek büyük bir yapımla geri dönüyor. Jason Momoa’nın hem başrolünü hem de yaratıcılığını üstlendiği Chief of War, bir savaşçının adaları birleştirme mücadelesini destansı bir anlatımla ekrana taşıyor. Gerçek olaylardan esinlenen bu tarihi epik dizinin yayın tarihi belli oldu.

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Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği tarihi dizi Chief of War'ın yayın tarihi sonunda belli oldu.

Jason Momoa’nın başrolünü üstlendiği tarihi dizi Chief of War'ın yayın tarihi sonunda belli oldu.

1 Ağustos’ta Apple TV+ ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi, yayın takvimine göre sekiz hafta sürecek ve 19 Eylül’de final yapacak.

Gerçek olaylardan esinlenen 9 bölümlük bu yapım, 18. yüzyılın sonlarında Batı sömürgeciliği başlamadan önce adaları birleştirmeye çalışan savaşçı Ka’iana’nın hikâyesini anlatıyor. Dizinin prömiyeri, ilk iki bölümün aynı anda yayımlanmasıyla gerçekleşecek; sonraki bölümler ise haftalık olarak izleyiciyle buluşacak.

Momoa’ya dizide Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis ve Kaina Makua gibi isimler eşlik ediyor.

Bu proje, Jason Momoa’nın televizyon için yazdığı ilk dizi olma özelliğini taşıyor.

Bu proje, Jason Momoa’nın televizyon için yazdığı ilk dizi olma özelliğini taşıyor.

Daha önce 2014 yapımı Road to Paloma’nın hem ortak senaristliğini hem yönetmenliğini üstlenen oyuncu, aynı zamanda filmin başrolündeydi. 

Chief of War'da sadece başrol değil, aynı zamanda yaratıcı koltuğunda da yer alan Momoa, diziyi Thomas Pa’a Sibbett ile birlikte hayata geçirdi.

Momoa ve Sibbett ikilisi ayrıca 1900’lerin başlarında Vahşi Batı’da geçen The Last Manhunt’ın senaryosunu birlikte yazmış ve Momoa, filmde yardımcı bir rolle yer almıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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