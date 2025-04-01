Gerçekten Ateşe Verdiler! Dizi ve Filmlerdeki Yanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Aksiyon dolu filmler ve dizilerde sıkça karşımıza çıkan yanma sahneleri, izleyiciler için adrenalin dolu anlar yaratıyor. Alevler içinde kalan kahramanlar, patlamalarla sarsılan binalar ve alevlere meydan okuyan karakterler… Peki, bu sahneler nasıl çekiliyor? Gerçekten oyuncular alevler içinde mi kalıyor, yoksa işin içinde ustaca hazırlanmış sinema hileleri mi var?

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre oyuncular ya da dublörleri gerçekten ateşe maruz kalıyor. İşte büyük bir titizlikle çalışılan bu sahnelerin perde arkası...