Gerçekten Ateşe Verdiler! Dizi ve Filmlerdeki Yanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Gerçekten Ateşe Verdiler! Dizi ve Filmlerdeki Yanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://x.com/siyahsancakx/status/190...
Aksiyon dolu filmler ve dizilerde sıkça karşımıza çıkan yanma sahneleri, izleyiciler için adrenalin dolu anlar yaratıyor. Alevler içinde kalan kahramanlar, patlamalarla sarsılan binalar ve alevlere meydan okuyan karakterler… Peki, bu sahneler nasıl çekiliyor? Gerçekten oyuncular alevler içinde mi kalıyor, yoksa işin içinde ustaca hazırlanmış sinema hileleri mi var?
Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre oyuncular ya da dublörleri gerçekten ateşe maruz kalıyor. İşte büyük bir titizlikle çalışılan bu sahnelerin perde arkası...
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Görevimiz tehlike... Dizi ve filmlerdeki ikonik yanma sahneleri nasıl çekiliyor?
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Yayınlanan videoda oyuncunun gerçekten kıyafetleri ateşe veriliyor. Ardından atladığı yerde yangın söndürme işlemi uygulanıyor. Gerçekten bu görüntüler bize oldukça ilginç geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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