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Gerçekten Ateşe Verdiler! Dizi ve Filmlerdeki Yanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Gerçekten Ateşe Verdiler! Dizi ve Filmlerdeki Yanma Sahnelerinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.04.2025 - 15:00

Aksiyon dolu filmler ve dizilerde sıkça karşımıza çıkan yanma sahneleri, izleyiciler için adrenalin dolu anlar yaratıyor. Alevler içinde kalan kahramanlar, patlamalarla sarsılan binalar ve alevlere meydan okuyan karakterler… Peki, bu sahneler nasıl çekiliyor? Gerçekten oyuncular alevler içinde mi kalıyor, yoksa işin içinde ustaca hazırlanmış sinema hileleri mi var?

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre oyuncular ya da dublörleri gerçekten ateşe maruz kalıyor. İşte büyük bir titizlikle çalışılan bu sahnelerin perde arkası...

Kaynak: https://x.com/siyahsancakx/status/190...
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Görevimiz tehlike... Dizi ve filmlerdeki ikonik yanma sahneleri nasıl çekiliyor?

Görevimiz tehlike... Dizi ve filmlerdeki ikonik yanma sahneleri nasıl çekiliyor?

Muhteşem Yüzyıl haremde çıkan büyük yangın, Diriliş: Ertuğrul Moğolların saldırısı sırasında çıkan yangın sahnesi, Game of Thrones Daenerys Targaryen’in ejderhalarıyla birlikte alevlere karşı bağışıklığını sergilediği sahneler ve daha fazlası... 

Dizi ve filmlerde heyecanla izlediğimiz o yangın sahneleri nasıl çekiliyor dersiniz? Karakterlerin alevler içerisindeki görüntüleri efekt mi yoksa gerçek mi, sosyal medyada dolaşan bir video bu sorunun cevabını verdi. 

Çoğu yapımda yanma sahnelerinde dublör kullanıldığını biliyoruz. Kullanılan özel giysiler ve efektlerle de bu sahneler desteklenebiliyor. Ancak zaman zaman oyuncular gerçekten korkusuzca alevlere atılabiliyormuş.

Yayınlanan videoda oyuncunun gerçekten kıyafetleri ateşe veriliyor. Ardından atladığı yerde yangın söndürme işlemi uygulanıyor. Gerçekten bu görüntüler bize oldukça ilginç geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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