Devam Edecek! Dexter: Original Sin, 2. Sezon Onayı Aldı

Dexter, öldürme dürtülerini bastırmaya çalışırken, babası Harry’nin ona öğrettiği “Kod” ile suçluları hedef almaya devam edecek. Yeni sezonda, adli tıp stajyerliğinde daha da derinlere inerken, Dexter’ın içindeki karanlığın nasıl şekillendiğini izlemeye devam edeceğiz.

Sence, Dexter: Original Sin efsaneye yakışan bir başlangıç yaptı mı? Yeni sezondan beklentilerin neler?