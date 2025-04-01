Devam Edecek! Dexter: Original Sin, 2. Sezon Onayı Aldı
Devam Edecek! Dexter: Original Sin, 2. Sezon Onayı Aldı
TV tarihinin en ikonik anti-kahramanlarından biri olan Dexter Morgan, gençlik yıllarını konu alan Dexter: Original Sin dizisiyle geri dönüyor. Paramount+ ve Showtime, dizinin 2. sezonunu resmen onayladı. Yeni sezonun senaryo ekibinin kısa süre içinde bir araya geleceği ve yapım sürecinin ilerleyen dönemde duyurulacağı belirtildi.
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Dexter evreni genişlemeye devam ediyor!
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2. sezon daha heyecanlı olacak!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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