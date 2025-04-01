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Devam Edecek! Dexter: Original Sin, 2. Sezon Onayı Aldı

Devam Edecek! Dexter: Original Sin, 2. Sezon Onayı Aldı

dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.04.2025 - 21:10

TV tarihinin en ikonik anti-kahramanlarından biri olan Dexter Morgan, gençlik yıllarını konu alan Dexter: Original Sin dizisiyle geri dönüyor. Paramount+ ve Showtime, dizinin 2. sezonunu resmen onayladı. Yeni sezonun senaryo ekibinin kısa süre içinde bir araya geleceği ve yapım sürecinin ilerleyen dönemde duyurulacağı belirtildi.

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Dexter evreni genişlemeye devam ediyor!

Dexter evreni genişlemeye devam ediyor!

Paramount+ ve Showtime, Dexter: Original Sin dizisinin 2. sezonunu resmen onayladı. Michael C. Hall’un anlatıcılığında, Patrick Gibson’ın genç Dexter’a hayat verdiği dizi, 1991 yılının Miami’sinde seri katil olmaya adım atan Dexter’ın hikâyesini anlatıyor.

İlk sezon, Showtime’ın son 10 yıldaki en büyük açılışını yaparak 2,1 milyon izleyiciye ulaştı ve sezon finalinde 2,68 milyon izleyiciye çıkarak büyük bir başarıya imza attı. 2. sezonun detayları ve yapım takvimi henüz netleşmemiş olsa da, Dexter hayranlarını için bu bekleyişin epey uzun süreceği kesinleşti.

2. sezon daha heyecanlı olacak!

2. sezon daha heyecanlı olacak!

Dexter, öldürme dürtülerini bastırmaya çalışırken, babası Harry’nin ona öğrettiği “Kod” ile suçluları hedef almaya devam edecek. Yeni sezonda, adli tıp stajyerliğinde daha da derinlere inerken, Dexter’ın içindeki karanlığın nasıl şekillendiğini izlemeye devam edeceğiz.

Sence, Dexter: Original Sin efsaneye yakışan bir başlangıç yaptı mı? Yeni sezondan beklentilerin neler?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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