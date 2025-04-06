İşte Şimdi Yaşlandığımızı Hissettik! Efsane Rapçi Eminem'in Dede Olması Sosyal Medyanın Diline Düştü
İşte Şimdi Yaşlandığımızı Hissettik! Efsane Rapçi Eminem'in Dede Olması Sosyal Medyanın Diline Düştü
Bir döneme damgasını vuran ABD’li efsane rapçi Eminem, dede oldu. Kızı Hailie bir erkek bebek dünyaya getirdiğini paylaştığı fotoğrafla dünyaya duyurdu. Çocukluğumuzun efsane ismi 52 yaşındaki Eminem’in dede olması sosyal medyanın diline düştü elbette! Yaşlandığımızı iliklerimize kadar hissettiren Eminem’e yapılan yorumlara bakalım👇
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O çıkardığı albümlerle müzik listelerini ve dünyayı kasıp kavuran bir rapçi…
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Hayata karşı isyanıyla tanıdığımız, posterleriyle duvarlarımızı süslediğimiz Eminem dede oldu!
Eminem'in dede olması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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