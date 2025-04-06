İşte Şimdi Yaşlandığımızı Hissettik! Efsane Rapçi Eminem'in Dede Olması Sosyal Medyanın Diline Düştü

Tüm zamanların en büyük rapçilerinden biri olarak kabul edilen Eminem, (Gerçek adı Marshall Bruce Mathers, bir diğer takma adı Slim Shady) 1988 yılından bu yana müzik kariyerini sürdürüyor. Eminem’in zirve yaptığı dönem 2000’li yılların başı oldu. Rap müziğinde beyaz rapçilerin kabul edilmesinin önündeki engelleri yıkan Eminem, “The Real Slim Shady,” “Stan”, “Without Me” “Lose Yourself”, “Mockingbird” gibi şarkılarla rekorlara imza atarak birçok Grammy Ödülü’nün sahibi oldu.

Rolling Stone dergisinin 'Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı' listesinde 82 numarada yer aldı. Vibe dergisi tarafından 2008 yılında gelmiş geçmiş en iyi rapçi ilan edildi. 10 albümü Billboard Top 200 listesinde 1. sıraya ulaştı. Tüm dünyada 13 teklisi listelerde 1 numara oldu. Aralık 2009'da Billboard dergisi tarafından son on yılın sanatçısı ilan edildi.

2002 yılında başrolünde oynadığı “8 Mil” isimli film de en az şarkıları kadar efsane oldu. 15 dalda aday olan film, Eminem’in “Lose Yourself” şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı dalında Akademi Ödülü kazandı.