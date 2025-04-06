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İşte Şimdi Yaşlandığımızı Hissettik! Efsane Rapçi Eminem'in Dede Olması Sosyal Medyanın Diline Düştü

İşte Şimdi Yaşlandığımızı Hissettik! Efsane Rapçi Eminem'in Dede Olması Sosyal Medyanın Diline Düştü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 10:20

Bir döneme damgasını vuran ABD’li efsane rapçi Eminem, dede oldu. Kızı Hailie bir erkek bebek dünyaya getirdiğini paylaştığı fotoğrafla dünyaya duyurdu. Çocukluğumuzun efsane ismi 52 yaşındaki Eminem’in dede olması sosyal medyanın diline düştü elbette! Yaşlandığımızı iliklerimize kadar hissettiren Eminem’e yapılan yorumlara bakalım👇

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O çıkardığı albümlerle müzik listelerini ve dünyayı kasıp kavuran bir rapçi…

O çıkardığı albümlerle müzik listelerini ve dünyayı kasıp kavuran bir rapçi…

Tüm zamanların en büyük rapçilerinden biri olarak kabul edilen Eminem, (Gerçek adı Marshall Bruce Mathers, bir diğer takma adı Slim Shady) 1988 yılından bu yana müzik kariyerini sürdürüyor. Eminem’in zirve yaptığı dönem 2000’li yılların başı oldu. Rap müziğinde beyaz rapçilerin kabul edilmesinin önündeki engelleri yıkan Eminem, “The Real Slim Shady,” “Stan”, “Without Me” “Lose Yourself”, “Mockingbird” gibi şarkılarla rekorlara imza atarak birçok Grammy Ödülü’nün sahibi oldu.

Rolling Stone dergisinin 'Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı' listesinde 82 numarada yer aldı. Vibe dergisi tarafından 2008 yılında gelmiş geçmiş en iyi rapçi ilan edildi. 10 albümü Billboard Top 200 listesinde 1. sıraya ulaştı. Tüm dünyada 13 teklisi listelerde 1 numara oldu. Aralık 2009'da Billboard dergisi tarafından son on yılın sanatçısı ilan edildi.

2002 yılında başrolünde oynadığı “8 Mil” isimli film de en az şarkıları kadar efsane oldu. 15 dalda aday olan film, Eminem’in “Lose Yourself” şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı dalında Akademi Ödülü kazandı.

Hayata karşı isyanıyla tanıdığımız, posterleriyle duvarlarımızı süslediğimiz Eminem dede oldu!

Hayata karşı isyanıyla tanıdığımız, posterleriyle duvarlarımızı süslediğimiz Eminem dede oldu!

Eminem, kızı Hailie Jade Mathers’ın hamilelik haberini klip çekimi sırasında almıştı. ‘Temporary’ isimli şarkısına klip çeken Eminem’e kızı, ‘Büyükbaba’ yazılı bir kıyafet ve ultrason fotoğrafı vererek dede olacağı haberini vermişti. 

2024 yılında Evan McClintock ile evlenen 29 yaşındaki Hailie, bebeğini kucaklarına aldı. Hailie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Elliot Marshall McClintock adını verdikleri erkek bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan Eminem'in adının torununa verildiği dikkat çekti 

(Eminem kızı Hailie için 2002 yılında Mockingbird isimli duygusal bir parça çıkarmıştı.)

Eminem'in dede olması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları 👇

Eminem'in dede olması sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlardan bazıları 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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