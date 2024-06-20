Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Birileri Demiş Öldü, Şimdi Yazsınlar Kral Geri Döndü: Eminem 'Houdini' Şarkısıyla Listeleri Kasıp Kavuruyor

Birileri Demiş Öldü, Şimdi Yazsınlar Kral Geri Döndü: Eminem 'Houdini' Şarkısıyla Listeleri Kasıp Kavuruyor

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 09:23

Rap denilince akla gelen ilk isimlerden canımız ciğerimiz Eminem bomba gibi geri döndü! 12'nci stüdyo albümü 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)' ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Eminem, albümün ilk teklisiyle ortalığı kasıp kavurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dua Lipa'nın geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Houdini' ile aynı ismi taşıyan yeni Eminem şarkısı tıpkı 2000'lerde şarkıcının 'Without Me' ile yakaladığı rüzgârı hatırlatıyor.

Eminem'in Milenyum başında yakaladığı o "Ben rapçiyim ama aynı zamanda bakın çok da eğlenceliyim" tınısını devam ettiren 'Houdini' şu anda Youtube'da global çapta en çok izlenen 3. video klip.

Eminem'in Milenyum başında yakaladığı o "Ben rapçiyim ama aynı zamanda bakın çok da eğlenceliyim" tınısını devam ettiren 'Houdini' şu anda Youtube'da global çapta en çok izlenen 3. video klip.

79 küsür milyon izlenme rakamlarına erişen 'Houdini' şarkıcının o eski havalarını özleyenler için adeta çölde bir vaha tadında!

79 küsür milyon izlenme rakamlarına erişen 'Houdini' şarkıcının o eski havalarını özleyenler için adeta çölde bir vaha tadında!

Şarkıcının önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)' albümünün çıkış şarkısı olarak belirlenen şarkı listeleri de altüst etmiş durumda!

Şarkıcının önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)' albümünün çıkış şarkısı olarak belirlenen şarkı listeleri de altüst etmiş durumda!

'Houdini' resmi single listelerinde henüz 2'nci haftasında İsviçre, Avusturya, Norveç ve Avustralya'da 1 numaraya otururken Almanya, İsveç, Portekiz ve Yeni Zelanda'da da ilk 3'e girmeyi başardı.

'Houdini' resmi single listelerinde henüz 2'nci haftasında İsviçre, Avusturya, Norveç ve Avustralya'da 1 numaraya otururken Almanya, İsveç, Portekiz ve Yeni Zelanda'da da ilk 3'e girmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD'de Billboard Hot 100'de 2 numaraya yükselen 'Houdini' için en prestijli liste olarak kabul edilen Birleşik Krallık'ta ise tam 2 haftadır 1 numarada!

ABD'de Billboard Hot 100'de 2 numaraya yükselen 'Houdini' için en prestijli liste olarak kabul edilen Birleşik Krallık'ta ise tam 2 haftadır 1 numarada!

Eminem'in özellikle de Birleşik Krallık gibi her hafta lider ismin değiştiği müzik endüstrisinin kalbinde tam 2 haftadır 1 numarada olması doğal olarak "Kral geri döndü!" dedirtiyor.

Eminem'in özellikle de Birleşik Krallık gibi her hafta lider ismin değiştiği müzik endüstrisinin kalbinde tam 2 haftadır 1 numarada olması doğal olarak "Kral geri döndü!" dedirtiyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın