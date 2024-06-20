Birileri Demiş Öldü, Şimdi Yazsınlar Kral Geri Döndü: Eminem 'Houdini' Şarkısıyla Listeleri Kasıp Kavuruyor

Rap denilince akla gelen ilk isimlerden canımız ciğerimiz Eminem bomba gibi geri döndü! 12'nci stüdyo albümü 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)' ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Eminem, albümün ilk teklisiyle ortalığı kasıp kavurdu!