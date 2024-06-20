Birileri Demiş Öldü, Şimdi Yazsınlar Kral Geri Döndü: Eminem 'Houdini' Şarkısıyla Listeleri Kasıp Kavuruyor
Birileri Demiş Öldü, Şimdi Yazsınlar Kral Geri Döndü: Eminem 'Houdini' Şarkısıyla Listeleri Kasıp Kavuruyor
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Dua Lipa'nın geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Houdini' ile aynı ismi taşıyan yeni Eminem şarkısı tıpkı 2000'lerde şarkıcının 'Without Me' ile yakaladığı rüzgârı hatırlatıyor.
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Eminem'in Milenyum başında yakaladığı o "Ben rapçiyim ama aynı zamanda bakın çok da eğlenceliyim" tınısını devam ettiren 'Houdini' şu anda Youtube'da global çapta en çok izlenen 3. video klip.
79 küsür milyon izlenme rakamlarına erişen 'Houdini' şarkıcının o eski havalarını özleyenler için adeta çölde bir vaha tadında!
Şarkıcının önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan 'The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)' albümünün çıkış şarkısı olarak belirlenen şarkı listeleri de altüst etmiş durumda!
'Houdini' resmi single listelerinde henüz 2'nci haftasında İsviçre, Avusturya, Norveç ve Avustralya'da 1 numaraya otururken Almanya, İsveç, Portekiz ve Yeni Zelanda'da da ilk 3'e girmeyi başardı.
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ABD'de Billboard Hot 100'de 2 numaraya yükselen 'Houdini' için en prestijli liste olarak kabul edilen Birleşik Krallık'ta ise tam 2 haftadır 1 numarada!
Eminem'in özellikle de Birleşik Krallık gibi her hafta lider ismin değiştiği müzik endüstrisinin kalbinde tam 2 haftadır 1 numarada olması doğal olarak "Kral geri döndü!" dedirtiyor.
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