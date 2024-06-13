K-Pop Grubu Exo'nun Yıldızlarının Başı Yine Dertte: 1 Yıl Sonra Yine Mahkemelik Oldular
K-Pop Grubu Exo'nun Yıldızlarının Başı Yine Dertte: 1 Yıl Sonra Yine Mahkemelik Oldular
K-Pop dünyasında her gün bir yeni fantastik gelişme yaşanıyor. Kimileri tükenmişlik sendromuna yakalanıyor, kimileri hayatına son veriyor, kimileri ise ağır sözleşmelerine karşı isyan bayrağı çekip mahkeme mahkeme gezerek haklarının peşinde koşuyor. Son olarak K-Pop denildiğinde akla gelen ilk gruplardan biri olan Exo gündemde. Grubun 3 önemli yıldızının çok değil, sadece bir yıl önce çözdükleri problem yine karşılarına çıktı. Kaos giderek büyüyecek gibi duruyor!
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K-Pop dünyasından kaos bir türlü eksik olmuyor... Biraz Korece biraz 'İngiliççe' şarkı sözleriyle dünya çapında fenomen olan yıldızlar bu kadar göz önünde olunca haliyle onların başına muhakkak bir şey geliyor.
Exo grubu da K-Pop denildiğinde akla gelen grupların başında geliyor. Ximunin, Chen, Baekhyun, Suho, Lay, Chanyeol, D.O., Kai ve Sehun'dan oluşan grup 'Love Shot', 'Monster' ve 'Call Me Baby' gibi şarkılarla herkesin gözdesi.
Şarkıları en az 100 milyon kez dinlenen Exo'nun 300 küsür milyonları deviren 'Love Shot'ını pek de bilmiyor olamazsınız!
Bu kadar göz önünde bir gruptan kaosun eksilmemesi de gayet doğal bir sonuç. Grubun 3 büyük yıldızının bir yıl önce verdiği mücadele gündemi epey bir meşgul etmişti.
Son gelen haberler ise tarafların bir kez daha mahkemelik olduğu yönünde... Grubun 3 önemli yıldızı, tam 1 yıl sonra tekrar plak şirketleriyle papaz oldu.
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Üçlünün telif konusunda haksız taleplerde bulunduğunu iddia eden plak şirketi "Bu sefer tolerans göstermeyeceğiz" modunda.
"Paran mı var derdin var" dedirten olaylar elbette K-Pop yıldızlarının başından eksik gitmiyor, çünkü gerek Blackpink gerek BTS olsun, birçok K-Pop grubu dünya çapında şöhretleriyle ilgi odağı durumunda.
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