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K-Pop Grubu Exo'nun Yıldızlarının Başı Yine Dertte: 1 Yıl Sonra Yine Mahkemelik Oldular

K-Pop Grubu Exo'nun Yıldızlarının Başı Yine Dertte: 1 Yıl Sonra Yine Mahkemelik Oldular

k-pop
Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 17:31

K-Pop dünyasında her gün bir yeni fantastik gelişme yaşanıyor. Kimileri tükenmişlik sendromuna yakalanıyor, kimileri hayatına son veriyor, kimileri ise ağır sözleşmelerine karşı isyan bayrağı çekip mahkeme mahkeme gezerek haklarının peşinde koşuyor. Son olarak K-Pop denildiğinde akla gelen ilk gruplardan biri olan Exo gündemde. Grubun 3 önemli yıldızının çok değil, sadece bir yıl önce çözdükleri problem yine karşılarına çıktı. Kaos giderek büyüyecek gibi duruyor!

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K-Pop dünyasından kaos bir türlü eksik olmuyor... Biraz Korece biraz 'İngiliççe' şarkı sözleriyle dünya çapında fenomen olan yıldızlar bu kadar göz önünde olunca haliyle onların başına muhakkak bir şey geliyor.

K-Pop dünyasından kaos bir türlü eksik olmuyor... Biraz Korece biraz 'İngiliççe' şarkı sözleriyle dünya çapında fenomen olan yıldızlar bu kadar göz önünde olunca haliyle onların başına muhakkak bir şey geliyor.

Kimine göre nazar, kimine göre yıldız olmanın gerektirdiği problemler... Sonuç değişmiyor, K-Pop yıldızları muhakkak karşımıza bir problemle çıkageliyor.

Exo grubu da K-Pop denildiğinde akla gelen grupların başında geliyor. Ximunin, Chen, Baekhyun, Suho, Lay, Chanyeol, D.O., Kai ve Sehun'dan oluşan grup 'Love Shot', 'Monster' ve 'Call Me Baby' gibi şarkılarla herkesin gözdesi.

Exo grubu da K-Pop denildiğinde akla gelen grupların başında geliyor. Ximunin, Chen, Baekhyun, Suho, Lay, Chanyeol, D.O., Kai ve Sehun'dan oluşan grup 'Love Shot', 'Monster' ve 'Call Me Baby' gibi şarkılarla herkesin gözdesi.

Şarkıları en az 100 milyon kez dinlenen Exo'nun 300 küsür milyonları deviren 'Love Shot'ını pek de bilmiyor olamazsınız!

Bu kadar göz önünde bir gruptan kaosun eksilmemesi de gayet doğal bir sonuç. Grubun 3 büyük yıldızının bir yıl önce verdiği mücadele gündemi epey bir meşgul etmişti.

Bu kadar göz önünde bir gruptan kaosun eksilmemesi de gayet doğal bir sonuç. Grubun 3 büyük yıldızının bir yıl önce verdiği mücadele gündemi epey bir meşgul etmişti.

Baekhyun, Xiumin ve Chen, tam bir yıl önce 'köle sözleşmesi'ne karşı çıkarak şirketlerine dava açmış ve haklarını aramaya koyulmuştu. Koreli plak şirketine açtıkları dava, ağır sözleşmeleri kabul eden diğer K-Pop yıldızları tarafından da ilgiyle takip edilmişti. Sözleşme anlaşmazlığı kısa bir zaman diliminde çözülmüş ve ortalık süt liman olmuştu.

Son gelen haberler ise tarafların bir kez daha mahkemelik olduğu yönünde... Grubun 3 önemli yıldızı, tam 1 yıl sonra tekrar plak şirketleriyle papaz oldu.

Son gelen haberler ise tarafların bir kez daha mahkemelik olduğu yönünde... Grubun 3 önemli yıldızı, tam 1 yıl sonra tekrar plak şirketleriyle papaz oldu.

Bu sefer davayı açan taraf ise plak şirketi, konu ise telif ücretleri. Üç yıldızın taleplerini 'saçma eylem' olarak tanımlayan plak şirketi, 'Buna müsamaha göstermeyeceğiz' diyerek çekirdek çitlemelik bir kaosun fitilini ateşlemiş durumda.

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Üçlünün telif konusunda haksız taleplerde bulunduğunu iddia eden plak şirketi "Bu sefer tolerans göstermeyeceğiz" modunda.

Üçlünün telif konusunda haksız taleplerde bulunduğunu iddia eden plak şirketi "Bu sefer tolerans göstermeyeceğiz" modunda.

"Paran mı var derdin var" dedirten olaylar elbette K-Pop yıldızlarının başından eksik gitmiyor, çünkü gerek Blackpink gerek BTS olsun, birçok K-Pop grubu dünya çapında şöhretleriyle ilgi odağı durumunda.

"Paran mı var derdin var" dedirten olaylar elbette K-Pop yıldızlarının başından eksik gitmiyor, çünkü gerek Blackpink gerek BTS olsun, birçok K-Pop grubu dünya çapında şöhretleriyle ilgi odağı durumunda.

Haliyle böylesine bir tempoda doğal olarak sonuna kadar gaza basmaları ve telif ücretinden tutun da herhangi bir konuya dair talepkar davranmaları aşırı doğal...

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