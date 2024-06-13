K-Pop Grubu Exo'nun Yıldızlarının Başı Yine Dertte: 1 Yıl Sonra Yine Mahkemelik Oldular

K-Pop dünyasında her gün bir yeni fantastik gelişme yaşanıyor. Kimileri tükenmişlik sendromuna yakalanıyor, kimileri hayatına son veriyor, kimileri ise ağır sözleşmelerine karşı isyan bayrağı çekip mahkeme mahkeme gezerek haklarının peşinde koşuyor. Son olarak K-Pop denildiğinde akla gelen ilk gruplardan biri olan Exo gündemde. Grubun 3 önemli yıldızının çok değil, sadece bir yıl önce çözdükleri problem yine karşılarına çıktı. Kaos giderek büyüyecek gibi duruyor!

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