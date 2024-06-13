Esmersen Güzelsin! Yunan Şarkıcı Marina Satti'nin Türkiye Aşkı Doludizgin Devam Ediyor: Önce Rize Şimdi İbo...

Eurovision 2024 tüm kaotik 'Filistin' ayrışmaları ve kavgalarıyla unutulmaz bir yarışmaydı. İsviçreli Nemo, İrlandalı Bambie Thug, Portekizli Iolanda ve Yunan Marina Satti'nin el ele verip yarışmayı 'Bizim Takım vs. Diğerleri'ne çevirdi. Hollandalı Joost'un diskalifiye edilmesi, hemen ardından da İsrailli Eden Golan ve İsrail delegasyonunun kışkırtıcı hareketleri derken Marina Satti, Türkler tarafından da ilgiyle takip edilen bir isme dönüştü. Yarışma bittikten sonra soluğu Rize'de alan Satti son olarak İbrahim Tatlıses'li paylaşımıyla da hepimize bir şaşkınlık daha yaşattı.