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Esmersen Güzelsin! Yunan Şarkıcı Marina Satti'nin Türkiye Aşkı Doludizgin Devam Ediyor: Önce Rize Şimdi İbo...

Esmersen Güzelsin! Yunan Şarkıcı Marina Satti'nin Türkiye Aşkı Doludizgin Devam Ediyor: Önce Rize Şimdi İbo...

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 12:13

Eurovision 2024 tüm kaotik 'Filistin' ayrışmaları ve kavgalarıyla unutulmaz bir yarışmaydı. İsviçreli Nemo, İrlandalı Bambie Thug, Portekizli Iolanda ve Yunan Marina Satti'nin el ele verip yarışmayı 'Bizim Takım vs. Diğerleri'ne çevirdi. Hollandalı Joost'un diskalifiye edilmesi, hemen ardından da İsrailli Eden Golan ve İsrail delegasyonunun kışkırtıcı hareketleri derken Marina Satti, Türkler tarafından da ilgiyle takip edilen bir isme dönüştü. Yarışma bittikten sonra soluğu Rize'de alan Satti son olarak İbrahim Tatlıses'li paylaşımıyla da hepimize bir şaşkınlık daha yaşattı.

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Daha bu yılki Eurovision başlamadan Marina sevgimiz çoktan start almıştı aslında. 'Zari' adlıyla yarışmaya katılacağı duyurulan Marina Satti, Anadolu ezgilerini modernize ettiği şarkısıyla herkeslerin ama en çok da bizlerin dikkatini çekmişti.

Beklenildiği gibi yarı finalden finale kalan şarkı, büyük final gecesinde 11'inci olarak hiç de fena olmayan bir başarı elde etmişti. Ancak bu yılki Eurovision'a daha çok 'Filistin' ayrışmaları damga vurmuştu.

Beklenildiği gibi yarı finalden finale kalan şarkı, büyük final gecesinde 11'inci olarak hiç de fena olmayan bir başarı elde etmişti. Ancak bu yılki Eurovision'a daha çok 'Filistin' ayrışmaları damga vurmuştu.

İkinci yarı final gecesinden hemen sonra düzenlenen basın toplantısında İsrailli Eden Golan'ı kendi usullerince protesto eden Marina Satti, Nemo ve Joost özellikle İsrailli delegasyonun hedefi haline gelmişti.

İsrailli Eden Golan konuşurken Hollandalı Joost'un kafasına bayrak geçirmesiyle tırmanan kriz esnasında Marina Satti de uyuma taklidi yapmış ve apaçık bir şekilde tepkisini ortaya koymuştu.

İsrailli Eden Golan konuşurken Hollandalı Joost'un kafasına bayrak geçirmesiyle tırmanan kriz esnasında Marina Satti de uyuma taklidi yapmış ve apaçık bir şekilde tepkisini ortaya koymuştu.

Tüm kaotik süreçleriyle İsviçreli Nemo'nun yarışmayı kazanması ise 'Bizim takım kazandı' şeklinde çeşitli sevinç gösterilerine ev sahipliği yapmıştı.

Bol kaoslu, bol dedikodulu geçen Eurovision dönemi biter bitmez hemen bir albüm yayınlayan Marina Satti, takipçilerini sevindirdi. Bizlere "Yok artık" çektirmesi ise sadece bir Instagram hikâyesine bağlıydı.

Bol kaoslu, bol dedikodulu geçen Eurovision dönemi biter bitmez hemen bir albüm yayınlayan Marina Satti, takipçilerini sevindirdi. Bizlere "Yok artık" çektirmesi ise sadece bir Instagram hikâyesine bağlıydı.

Marina Satti, yani bizim 'komşuki', almış bavulunu gelmiş Rize'ye! Hiç bekler misiniz onun yarışma sonrası sendromunu Türkiye'de, Karadeniz'de atacağını! Yaşandı kardeşim, Marina'yı çay tarlalarında gördü bu gözler!

Tam Rize olayına "Yani maksimum bu kadardır Türkiye aşkı" derken yepyeni bir paylaşımla işin rengi epey bir "Kırmızı! Beyaz!"laştı!

Tam Rize olayına "Yani maksimum bu kadardır Türkiye aşkı" derken yepyeni bir paylaşımla işin rengi epey bir "Kırmızı! Beyaz!"laştı!
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Yeni albümü 'P.O.P.'un tanıtım döneminde olan Satti, bir story daha paylaştı ve yeni albümünü hazırlarken hangi şarkıları dinlediğini, kimlerden ilham aldığını dosta, düşmana duyurdu!

Yeni albümü 'P.O.P.'un tanıtım döneminde olan Satti, bir story daha paylaştı ve yeni albümünü hazırlarken hangi şarkıları dinlediğini, kimlerden ilham aldığını dosta, düşmana duyurdu!

Bilin bakalım listesinde kim var...

Klasik İbo şarkılarından 'Kara Üzüm Habbesi' listede! Şaka değil gerçek... "Esmersen güzelsin" kısmını muhtemelen üzerine alınıp çokça kendini yakın hissetmiş olabilir Yunan şarkıcı.

Klasik İbo şarkılarından 'Kara Üzüm Habbesi' listede! Şaka değil gerçek... "Esmersen güzelsin" kısmını muhtemelen üzerine alınıp çokça kendini yakın hissetmiş olabilir Yunan şarkıcı.

Arap kökenli bir Yunan şarkıcı olmasının haricinde müzik üzerine aldığı eğitimde Anadolu coğrafyasının müziğine hayran olduğunu Eurovision dönemindeki röportajlarında değinmişti.

ani anlayacağınız Marina Satti, başta Türkiye olmak üzere ülkelerin sınırlarından bağımsız bu yöreleri çokça seviyor. Ama tabii bizi bi' ayrı seviyor...

ani anlayacağınız Marina Satti, başta Türkiye olmak üzere ülkelerin sınırlarından bağımsız bu yöreleri çokça seviyor. Ama tabii bizi bi' ayrı seviyor...

X kullanıcıları da Marina'nın Türkiye aşkını fark etmiş durumda. İşte o yorumlardan bazıları:

X kullanıcıları da Marina'nın Türkiye aşkını fark etmiş durumda. İşte o yorumlardan bazıları:
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