Yapay Zeka Değil Her Şey Gerçek! Olgunses'in 'Dursene' Videosu Prodüksiyon Kalitesiyle Göz Yaşartıyor

Bir 'Çikita Muz', bir 'Nane Nane' kolay kolay gelmez, bunu hepimiz biliyoruz. 2003 yılında yayınlanan Popstar Türkiye'de sadece ufak bir görüntüyle karşımıza çıkan, elense dahi yarışmanın birincisi Abidin'den çok daha büyük bir şöhrete kavuşan Ajdar'ın fenomenlikteki koltuğu tehlikede. Olgunses adlı türkücü ağabeyimizin 'Dursene' (evet, a değil e ile) adlı şarkısı sosyal medyada kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Videoyu izleyip gülümsememek elde değil!