Yapay Zeka Değil Her Şey Gerçek! Olgunses'in 'Dursene' Videosu Prodüksiyon Kalitesiyle Göz Yaşartıyor
Yapay Zeka Değil Her Şey Gerçek! Olgunses'in 'Dursene' Videosu Prodüksiyon Kalitesiyle Göz Yaşartıyor
Bir 'Çikita Muz', bir 'Nane Nane' kolay kolay gelmez, bunu hepimiz biliyoruz. 2003 yılında yayınlanan Popstar Türkiye'de sadece ufak bir görüntüyle karşımıza çıkan, elense dahi yarışmanın birincisi Abidin'den çok daha büyük bir şöhrete kavuşan Ajdar'ın fenomenlikteki koltuğu tehlikede. Olgunses adlı türkücü ağabeyimizin 'Dursene' (evet, a değil e ile) adlı şarkısı sosyal medyada kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Videoyu izleyip gülümsememek elde değil!
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Olgunses adlı türkücü ağabeyimizin oynak olduğu kadar komik, komik olduğu kadar "Aaah" çektiren şarkısının ismi 'Dursene'
Şarkının ultra duygusal sözleri sanatçının kendisine ait iken, beste ise Hüseyin Gülcü imzalı.
Şarkı tek başına aslında "Gideri var"lık bir mertebede olacakken işin içine video klip girince bütün sihir bozulmuş ve grotesk öğeler taşıyan bir çalışmaya dönüşmüş.
Olgunses Bey ile dansözün asla bir araya gelmediği, yalnızca montajla aynı karede buluşabildiği bu nadide çalışmadaki efektler öylesine çılgınca ki çeşitli gülme hallerine girmeniz bir hayli olası.
Olgunses Bey'in öz güveni ise zirvede... "Tarlasını satıp tüm parasıyla video çekmiş" yorumları yapılan klip elbette "Atanamayan Ajdar" da dedirtiyor.
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Kimilerinin Ajdar'dan daha iyi bulduğu, kimilerinin ise "Bir Ajdar değil" moduna girdiği 'Dursene' önümüzdeki dönemde milyonluk izlenmelerle sürpriz başarılar yakalayabilir.
Sosyal medyadaki tepkiler ise fena halde Comic Sans MS!
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Hayır güzel kardeşim, bu videodaki her şey gerçek!
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