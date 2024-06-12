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Bugün de Başkaları Adına Utandık: Tez Sunumunda El Kaldırıp Evlilik Teklifi Eden Adam 'İğrenç' Dedirtti

Bugün de Başkaları Adına Utandık: Tez Sunumunda El Kaldırıp Evlilik Teklifi Eden Adam 'İğrenç' Dedirtti

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 11:27

Evliliğe giden yolun ilk adımı olan evlilik teklifi safhası bir ilişkinin kaderini belirleyecek öneme sahip. Ünlülerin çılgın evlilik tekliflerine aşinayız, peki ya gönüllüler? Sosyal medyada arkadaşının ablasının tez sunumunda başına gelen fantastik olayı anlatan bir kullanıcı en az 10 kişiye 'İğrenç' dedirtti.

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Evlilik teklifi yapmak da bu teklifi almak da bir noktadan sonra sadece çifti değil herkesi ilgilendiriyor.

Evlilik teklifi yapmak da bu teklifi almak da bir noktadan sonra sadece çifti değil herkesi ilgilendiriyor.

Çiftler arasındaki çılgın ya da romantik bir teklif kulaktan kulağa ya da direkt sosyal medya aracılığıyla duyuluyor da duyuluyor.

Söz konusu ünlüler olduğunda bu tekliflerden daha çok haberimiz oluyor. Mesela gözde çiftlerden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlenme teklifi oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleşmiş.

Söz konusu ünlüler olduğunda bu tekliflerden daha çok haberimiz oluyor. Mesela gözde çiftlerden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlenme teklifi oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleşmiş.

İkili sürpriz bir doğum günü partisine katılmış. Bu partide çiftin dostları da varmış. Sonra bir anda Burak Özçivit, Evcen'in önünde diz çökmüş ve cebindeki yüzüğü çıkarmış. Hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi alan Fahriye Evcen'in cevabı ise 'Sonsuza kadar evet!' olmuş.

Bir diğer gözde çiftimiz Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evlenme teklifi detayları da basına yansıyan bilgiler arasındaydı.

Bir diğer gözde çiftimiz Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evlenme teklifi detayları da basına yansıyan bilgiler arasındaydı.

Bir yılbaşında Boğaz manzaralı evinin bir odasını güller ve mumlarla süsleyen Kenan İmirzalıoğlu, kapıyı Sinem Kobal'a açmış ve diz çökmüş. 'Evlen benimle Sinem' cümlesi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Kobal da hepimizin bildiği gibi 'Evet' cevabını vermiş.

Tabii herkesin teklifi, romantiklik seviyesi filan başka oluyor! X'te karşımıza çıkan bir tweet, evlilik teklifindeki fantastiklik seviyesine farklı bir açı kazandırmış durumda.

Tabii herkesin teklifi, romantiklik seviyesi filan başka oluyor! X'te karşımıza çıkan bir tweet, evlilik teklifindeki fantastiklik seviyesine farklı bir açı kazandırmış durumda.
twitter.com

Paylaşımın heyecanla ve kalpler eşliğinde oldukça romantik ve yaratıcı olduğunu düşünülerek yapıldığı ortada. Ama tabii pek de pozitif tepkiler gelmedi bu teklife.

Düşünsenize tez sunumu gibi oldukça kritik bir anın göbeğindesiniz ve bir anda sevgiliniz el kaldırıp tüm ciddiyeti bozuyor. Daha da fenası durumun ciddiyetinden ötürü sevineceğiniz varsa bile sevinemezsiniz zaten.

Düşünsenize tez sunumu gibi oldukça kritik bir anın göbeğindesiniz ve bir anda sevgiliniz el kaldırıp tüm ciddiyeti bozuyor. Daha da fenası durumun ciddiyetinden ötürü sevineceğiniz varsa bile sevinemezsiniz zaten.

İlginç ve yaratıcı bir evlenme teklifi yapmak için bu denli kanatlanıp uçmaya gerek var mı gerçekten?

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X'teki tepkiler neredeyse ortak. Birçok kişinin tepkisini 'İğrenç' diyerek dile getirmiş durumda.

X'teki tepkiler neredeyse ortak. Birçok kişinin tepkisini 'İğrenç' diyerek dile getirmiş durumda.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Elbette bu evlilik teklifine olumlu yaklaşanlar da vardı.

Elbette bu evlilik teklifine olumlu yaklaşanlar da vardı.
twitter.com

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