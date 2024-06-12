Bugün de Başkaları Adına Utandık: Tez Sunumunda El Kaldırıp Evlilik Teklifi Eden Adam 'İğrenç' Dedirtti

İkili sürpriz bir doğum günü partisine katılmış. Bu partide çiftin dostları da varmış. Sonra bir anda Burak Özçivit, Evcen'in önünde diz çökmüş ve cebindeki yüzüğü çıkarmış. Hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi alan Fahriye Evcen'in cevabı ise 'Sonsuza kadar evet!' olmuş.