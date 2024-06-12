Bugün de Başkaları Adına Utandık: Tez Sunumunda El Kaldırıp Evlilik Teklifi Eden Adam 'İğrenç' Dedirtti
Bugün de Başkaları Adına Utandık: Tez Sunumunda El Kaldırıp Evlilik Teklifi Eden Adam 'İğrenç' Dedirtti
Evliliğe giden yolun ilk adımı olan evlilik teklifi safhası bir ilişkinin kaderini belirleyecek öneme sahip. Ünlülerin çılgın evlilik tekliflerine aşinayız, peki ya gönüllüler? Sosyal medyada arkadaşının ablasının tez sunumunda başına gelen fantastik olayı anlatan bir kullanıcı en az 10 kişiye 'İğrenç' dedirtti.
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Evlilik teklifi yapmak da bu teklifi almak da bir noktadan sonra sadece çifti değil herkesi ilgilendiriyor.
Söz konusu ünlüler olduğunda bu tekliflerden daha çok haberimiz oluyor. Mesela gözde çiftlerden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in evlenme teklifi oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleşmiş.
Bir diğer gözde çiftimiz Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evlenme teklifi detayları da basına yansıyan bilgiler arasındaydı.
Tabii herkesin teklifi, romantiklik seviyesi filan başka oluyor! X'te karşımıza çıkan bir tweet, evlilik teklifindeki fantastiklik seviyesine farklı bir açı kazandırmış durumda.
Düşünsenize tez sunumu gibi oldukça kritik bir anın göbeğindesiniz ve bir anda sevgiliniz el kaldırıp tüm ciddiyeti bozuyor. Daha da fenası durumun ciddiyetinden ötürü sevineceğiniz varsa bile sevinemezsiniz zaten.
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X'teki tepkiler neredeyse ortak. Birçok kişinin tepkisini 'İğrenç' diyerek dile getirmiş durumda.
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Elbette bu evlilik teklifine olumlu yaklaşanlar da vardı.
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