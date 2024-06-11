Korkmayan Kazansın: 'Siccin 7' Yapımcısının 70 Bin TL'lik Cesaret Ödülü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

'Dabbe'lerle, 'Büyü'lerle kendine yol açan Türk korku sinemasında Siccin serisi şaka maka 6'yı bitirdi, 7'den gün sayıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği Siccin 7, pek yakında, 14 Haziran'da izleyiciyle buluşuyor. Filmin tanıtımı ise enteresan bir haberle yapıldı. 70 bin TL'lik ödül sosyal medyayı ikiye bölerken filmin ne kadar korkutucu olduğu da merak konusu oldu.