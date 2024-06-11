Korkmayan Kazansın: 'Siccin 7' Yapımcısının 70 Bin TL'lik Cesaret Ödülü Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Korkmayan Kazansın: 'Siccin 7' Yapımcısının 70 Bin TL'lik Cesaret Ödülü Sosyal Medyayı İkiye Böldü
'Dabbe'lerle, 'Büyü'lerle kendine yol açan Türk korku sinemasında Siccin serisi şaka maka 6'yı bitirdi, 7'den gün sayıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği Siccin 7, pek yakında, 14 Haziran'da izleyiciyle buluşuyor. Filmin tanıtımı ise enteresan bir haberle yapıldı. 70 bin TL'lik ödül sosyal medyayı ikiye bölerken filmin ne kadar korkutucu olduğu da merak konusu oldu.
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'Siccin' serisinin yeni filminin vizyona gireceği tarih 14 Haziran. Aslında biz bu filmi birkaç hafta öncesinden görmüştük.
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Elbette bu espri bir yana 'Siccin'in meraklısı da çok! Orta Doğu ülkelerinde büyük ilgi gören Türk yapımı korku filmlerinde 'Siccin' serisi şaka maka 7'nci filme ulaştı.
Serkan Atar, Tuğba Begde ve Funda Eskioğlu'nun rol aldığı film gerek fragmanıyla gerekse afişiyle ilgi odağı olmuş durumda.
Filmin yapımcısı, filmi sinemada izleyen 1 kişiye 70 bin TL'lik cesaret ödülü verileceğini açıkladı, e haliyle ortalık fena halde karıştı.
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İşte o yorumlar:
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