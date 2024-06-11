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Korkmayan Kazansın: 'Siccin 7' Yapımcısının 70 Bin TL'lik Cesaret Ödülü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Korkmayan Kazansın: 'Siccin 7' Yapımcısının 70 Bin TL'lik Cesaret Ödülü Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 21:19

'Dabbe'lerle, 'Büyü'lerle kendine yol açan Türk korku sinemasında Siccin serisi şaka maka 6'yı bitirdi, 7'den gün sayıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği Siccin 7, pek yakında, 14 Haziran'da izleyiciyle buluşuyor. Filmin tanıtımı ise enteresan bir haberle yapıldı. 70 bin TL'lik ödül sosyal medyayı ikiye bölerken filmin ne kadar korkutucu olduğu da merak konusu oldu.

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'Siccin' serisinin yeni filminin vizyona gireceği tarih 14 Haziran. Aslında biz bu filmi birkaç hafta öncesinden görmüştük.

'Siccin' serisinin yeni filminin vizyona gireceği tarih 14 Haziran. Aslında biz bu filmi birkaç hafta öncesinden görmüştük.

Kozmetik ürünler satan bir dükkanda olay çıkartan fenomen ablamız, 'Senin çalışanın bana hakaret edemez' şeklinde bağırmış, bu anlar sosyal medyaya düşünce 'Siccin 7'nin fragmanı düştü esprilerine malzeme olmuştu.

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Tam da 'Siccin' dönemine denk gelen video zaten hepimize haziran başında bir kasım-aralık korku seansı havası estirmişti.

Elbette bu espri bir yana 'Siccin'in meraklısı da çok! Orta Doğu ülkelerinde büyük ilgi gören Türk yapımı korku filmlerinde 'Siccin' serisi şaka maka 7'nci filme ulaştı.

Elbette bu espri bir yana 'Siccin'in meraklısı da çok! Orta Doğu ülkelerinde büyük ilgi gören Türk yapımı korku filmlerinde 'Siccin' serisi şaka maka 7'nci filme ulaştı.

Filmin konusu şu şekilde: Bir adam mafyadan kaçıyor ve ailesiyle birlikte bir konağa yerleşiyor. Ama elbette öyle bir konak ki bu başlarına gelmeyen kalmıyor.

Serkan Atar, Tuğba Begde ve Funda Eskioğlu'nun rol aldığı film gerek fragmanıyla gerekse afişiyle ilgi odağı olmuş durumda.

Serkan Atar, Tuğba Begde ve Funda Eskioğlu'nun rol aldığı film gerek fragmanıyla gerekse afişiyle ilgi odağı olmuş durumda.

Ama elbette tüm bunlardan daha çok filmin yapımcısı konuşuluyor.

Filmin yapımcısı, filmi sinemada izleyen 1 kişiye 70 bin TL'lik cesaret ödülü verileceğini açıkladı, e haliyle ortalık fena halde karıştı.

Filmin yapımcısı, filmi sinemada izleyen 1 kişiye 70 bin TL'lik cesaret ödülü verileceğini açıkladı, e haliyle ortalık fena halde karıştı.

Goygoyunu alıp gelenlerin cirit attığı sosyal medya mecralarında kimileri bu ödülü az buldu, kimileriyse kendini sinema salonu kapısına atmamak için evde zor duruyor.

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