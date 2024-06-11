Tüm Dünyayı İşte Böyle 'Muck' Diye Öpmüştü! Meksika'dan Fransa ve Rusya'ya Tarkan'ın Unutulmaz Konser Anları
Tüm Dünyayı İşte Böyle 'Muck' Diye Öpmüştü! Meksika'dan Fransa ve Rusya'ya Tarkan'ın Unutulmaz Konser Anları
Megastar'ımız Tarkan 90'ların sonunda yurt dışı macerasına atıldığında yeri göğü inletti, pek çok unutulmaz an videolarla kayıt altına alındı. Onun gibisi kolay kolay gelmez, bunu hepimiz biliyoruz. Son albümü 'Kuantum 51' öncesinde onun o hoppidi hoppidi hallerini hatırlamak isteyenler online mı? Her gittiği yerde 'Tarkaaaaan' diye karşılanan Megastar'ımız bakın tek başına nereleri, nasıl fethetmiş...
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İlk durağımız Monako... 5 Mayıs 1999'da düzenlenen 'World Music Awards'ta sahne alan Tarkan salondaki izleyicileri tek başına coşturmuş, 'Yakalarsam 'Muck Muck'lu anlar tatlı kamera açılarıyla kayıt altına alınmıştı.
Rusya'da çılgınlar gibi bir kitle yakalayan Tarkan, 'Kuzu Kuzu' döneminden beri devam uzun saçlı hallerini 'Dudu Dudu'yla, pardon 'Dudu'yla devam ettirmişti. E doğal olarak Rusya'da bir TV programına konuk olmadan olmazdı.
Bir Megastar düşünün ki sadece Avrupa'yı değil Latin Amerika'yı da fethediyor! Tarkan'ımız Meksika'da da çok sevilmişti. Seyircilerin adeta çılgın attığı, "Tarkan! Tarkan!" diye çığlıklar attığı, ellerinde pankartlarla gözbebeğimizi karşıladığı bu anlar tüyleri diken diken edecek cinstendi.
ABD dönüşü ayağının tozuyla 'Kuzu Kuzu'yu yayınlayan Tarkan, devamını dilere destanlık albümü 'Karma'yla getirmişti. 'Karma'nın gizli hit'lerinden 'Ay' halen daha akıllarda tabii. Şu danslara, figürlere bakar mısınız rica etsek ama yaaa!
Tarkan'ın 90'lar sonundaki en cool hit'lerinden biri elbette 'Kır Zincirlerini' olarak da bilinen 'Bu Gece'siydi. Şu şovun klaslığına bakar mısınız ya!
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Tarkan bir kez daha 'Muck Muck'luyor dünyayı! Sıradaki durak Fas! Fransızca yayın yapan bir TV kanalının konuğu olan Megastar yine coşturuyor kitleyi!
İşte en komik video bu... Malum, Türkçe bilmeyenler bizim 'Şıkıdım'a 'Sikidim' diyor. Burada da sunucu ağabeyimiz Türkçe bilen herkesin yüzünü güldürüyor.
Kara Kartal online mı? Bakın burada kim var! İnönü Stadyumu'nda konser veren Tarkan, 'Seviş Benimle'yi söylüyor. Ayaklı karizma!
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