Tüm Dünyayı İşte Böyle 'Muck' Diye Öpmüştü! Meksika'dan Fransa ve Rusya'ya Tarkan'ın Unutulmaz Konser Anları

Megastar'ımız Tarkan 90'ların sonunda yurt dışı macerasına atıldığında yeri göğü inletti, pek çok unutulmaz an videolarla kayıt altına alındı. Onun gibisi kolay kolay gelmez, bunu hepimiz biliyoruz. Son albümü 'Kuantum 51' öncesinde onun o hoppidi hoppidi hallerini hatırlamak isteyenler online mı? Her gittiği yerde 'Tarkaaaaan' diye karşılanan Megastar'ımız bakın tek başına nereleri, nasıl fethetmiş...

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