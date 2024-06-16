Hayır, Mabel Matiz'e Benzemiyor: Cem Karaca ve Barış Manço Sevenlerin Yeni Gözdesi Emre Fel
Hayır, Mabel Matiz'e Benzemiyor: Cem Karaca ve Barış Manço Sevenlerin Yeni Gözdesi Emre Fel
Cem Karaca ve Barış Manço gibi isimlerin izinden giden Barış Akarsu, katıldığı 'Akademi Türkiye' yarışmasının birincisi olmuş ve hepimize 'Anadolu rock'ın yeni temsilcisi' dedirtmişti. Ancak genç şarkıcı şöhret olduktan yalnızca 3 yıl sonra yaşamını yitirmiş ve trajik ölümü hepimizi derinden yaralamıştı. Barış Akarsu'dan sonra 'Anadolu rock'ı canlandıracak kişi bugünlerde belli olmak üzere. Yepyeni bir isim, yepyeni bir ses: Emre Fel, son dönemin en büyük çıkışlarından birini yakalamış gibi duruyor!
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Birçok yeni nesil şarkıcı gibi Emre Fel de müzik yolculuğuna tekli çalışmalarla koyuldu ve yavaş yavaş kitlesini yarattı. Onu tüm Türkiye'ye tanıtacak şarkılar ise 2023'ün Aralık ayının son günlerinde geldi.
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Albümden hemen önce 'Senden Güzeli mi Var' ile çıkış yapan Emre Fel, sesinin tınısı ve imajıyla dikkat çekmişti.
Asıl büyük çıkış ise 'Sana El Pençe Durmam'la geldi. Hafif psychedelic bir Anadolu rock havasındaki şarkı ve albümün arabesk ve popla olan ahengi gerçekten ilgi çekici.
Anadolu pop ve rock'ına getirdiği alternatif yorum ve stille dikkat çeken Emre Fel'in yaşını duyanlar ise inanamıyor. 1998 yılında Amasya'da doğan ve futbolculuk hayaliyle büyüse de eline gitar alır almaz müziğe olan yeteneği ortaya çıkan Fel, sosyal medyada şimdiden büyük ilgi görüyor.
Onu Mabel Matiz'e benzetenler var ama hayır, o Mabel değil, Emre.
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Şarkısına Youtube'da yapılan yorumlar şöyle:
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25 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiliyor...
X'te de Emre Fel epey popüler:
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