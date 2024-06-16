Hayır, Mabel Matiz'e Benzemiyor: Cem Karaca ve Barış Manço Sevenlerin Yeni Gözdesi Emre Fel

Cem Karaca ve Barış Manço gibi isimlerin izinden giden Barış Akarsu, katıldığı 'Akademi Türkiye' yarışmasının birincisi olmuş ve hepimize 'Anadolu rock'ın yeni temsilcisi' dedirtmişti. Ancak genç şarkıcı şöhret olduktan yalnızca 3 yıl sonra yaşamını yitirmiş ve trajik ölümü hepimizi derinden yaralamıştı. Barış Akarsu'dan sonra 'Anadolu rock'ı canlandıracak kişi bugünlerde belli olmak üzere. Yepyeni bir isim, yepyeni bir ses: Emre Fel, son dönemin en büyük çıkışlarından birini yakalamış gibi duruyor!