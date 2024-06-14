Düğünlerle Başladı, Açık Hava ve Stadyumlarla Devam Etti: Tarkan Adını Zirveye İşte Böyle Yazdırdı!

Tarkan'ın bir süredir sosyal medyadan tanıtımını yaptığı 'Kuantum 51' albümüne sonunda kavuştuk. 'Darmaduman'dan 'Müteşekkir'e herkesin bambaşka favorileri oldu. Ki söz konusu Tarkan olduğunda elbette böyle olacak, herkes onun başka bir şarkısını, başka bir yönünü, stilini sevecek. Gencinden yaşlısına herkese hitap edebilecek kadar büyük bir yıldız olan, adını dünyaya duyuran Tarkan'ın 90'lardaki muazzam yükselişi ise ayrıca bir parantezi hak ediyor. Gelin Tarkan'ın düğün salonlarından stadyumlara taşınan yükselişini hatırlayalım.

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