Sonunda Yayınlandı: Megastar'ımız Tarkan'ın 7 Yıl Sonra Çıkardığı İlk Albümü Kuantum 51'e Gelen Tepkiler
Sonunda Yayınlandı: Megastar'ımız Tarkan'ın 7 Yıl Sonra Çıkardığı İlk Albümü Kuantum 51'e Gelen Tepkiler
Ünlü şarkıcı Tarkan tam 7 yılın ardından çıkardığı ilk albümü 'Kuantum 51' ile bugün sevenleriyle buluştu. Megastar'ın sayısız müjdeyle duyurduğu albüme gelen ilk tepkileri sizin için derledik.
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Kıl Oldum Abi adlı efsane şarkısıyla hayatımıza ve Türk müziğine dahil olan Tarkan dillere pelesenk olmuş sayısız şarkısıyla en sevilen şarkıcılardan bir tanesi oldu.
Kendisi en son Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına özel olarak hazırladığı “Sen rahat uyu” marşıyla gönüllerimize bir kez daha kocaman taht kurmuştu hatırlarsanız.
Son dönemde sosyal medyayı daha da bir aktif şekilde kullanan Megastar tam 7 yıl aranın ardından yepyeni bir albümün yolda olduğunu duyurmasıyla herkesi epey heyecanlandırmıştı.
Binlerce kişinin merakla beklediği Kuantum 51 adlı albüm bugün (14 Haziran) tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak dinleyicilerle buluştu.
12 şarkılık albüm kimileri tarafından büyük beğeni toplarken kimileri tarafından geçersiz not alarak sınıfta kaldı.
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Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçına beraber bakalım...
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Siz Kuantum 51 albümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara....
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