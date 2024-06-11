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Kuantum 51'den Yeni Bir Şarkı Kesiti Yayınlayan Tarkan Sosyal Medyada Kullanıcılarını Hiç Memnun Edemedi!

Kuantum 51'den Yeni Bir Şarkı Kesiti Yayınlayan Tarkan Sosyal Medyada Kullanıcılarını Hiç Memnun Edemedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.06.2024 - 19:08

Yıllar sonra çıkaracağı yeni çalışması Kuantum 51 albümüyle dinleyicilerine kavuşmaya hazırlanan Tarkan yeni şarkısından yeni bir kesit yayınladı. TikTok hesabından yayınlanan video sosyal medyayı kullanıcılarından geçersiz not aldı desek yeridir.

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90'lı yılların başında hayatımıza giren ve o günden itibaren gönlümüzde kocaman tahtın sahibi olan Tarkan gözleri üzerinde tutmaya devam ediyor.

90'lı yılların başında hayatımıza giren ve o günden itibaren gönlümüzde kocaman tahtın sahibi olan Tarkan gözleri üzerinde tutmaya devam ediyor.

Ülkemizin biricik Megastar'ı uzun bir süredir yeni çalışmalarıyla meşgul olduğunu belirten paylaşımlar yaparken müjdeli haberler de veriyordu.

Ülkemizin biricik Megastar'ı uzun bir süredir yeni çalışmalarıyla meşgul olduğunu belirten paylaşımlar yaparken müjdeli haberler de veriyordu.

7 yılın ardından yeni bir albümün yolda olduğununu cümle aleme duyuran Tarkan, Kuantum 51 adını verdiği albümünün 14 Haziran Cuma günü yayınlanacağını da paylaştı.

7 yılın ardından yeni bir albümün yolda olduğununu cümle aleme duyuran Tarkan, Kuantum 51 adını verdiği albümünün 14 Haziran Cuma günü yayınlanacağını da paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni albümünden yeni şarkısının bir kesidini ilk kez paylaşan Tarkan sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

Geçtiğimiz günlerde yeni albümünden yeni şarkısının bir kesidini ilk kez paylaşan Tarkan sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

Detayları da bu haberimizde vermiştik:

Önceki gün TikTok dünyasına da giriş yapan Tarkan yeni bir şarkısından daha kesit yayınladı. Hayranları tarafından merakla beklenen albümden gelen kesit ise bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

Önceki gün TikTok dünyasına da giriş yapan Tarkan yeni bir şarkısından daha kesit yayınladı. Hayranları tarafından merakla beklenen albümden gelen kesit ise bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu.
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Tarkan'ın son paylaşımındaki bu şarkısı da çoğu dinleyiciden geçer not alamadı...

Hadi gelin, kimler şarkı hakkında neler demiş beraber görelim...

Hadi gelin, kimler şarkı hakkında neler demiş beraber görelim...
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