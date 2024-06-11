İrem Derici "Çocuklara Tahammülüm Yok" Açıklamasını Eleştirilenlere Çok Fena Patladı!
İrem Derici "Çocuklara Tahammülüm Yok" Açıklamasını Eleştirilenlere Çok Fena Patladı!
İrem Derici geçtiğimiz gün yaptığı 'çocuklara ve ağlayan şeylere tahammülüm yok' açıklamasının sosyal medyada eleştirilmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı haberleri görünce birilerine yine fena patladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkıları, sahne performansları ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen İrem Derici aynı zamanda dobra ve sivrilli dilli açıklamalarıyla da gözleri üzerine toplamaya devam ediyor.
Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Derici'nin geçtiğimiz akşam gündem olan bir röportajında "Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan derdini ağlayarak anlatan bir şeye benim tahammülüm yok." demesi kısa sürede trendlere yerleşti.
"Yaş 37 zaten şu saatten sonra yumurtalar da bay bay birtanem sana çocuk falan yok diyor" diye ekleyen ünlü şarkıcının açıklamasına destek verenler kadar karşı çıkanlar da oldu.
Çocuk eleştirilerinin artması üzerine sessizliğini koruyamayan İrem Derici "Kızım siz geri zekalı mısınız?" diyerek çıkıştı.
İrem Derici'nin "Ben üremeyeceğim" diyerek yaptığı paylaşımı da buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü şarkıcının açıklaması sonrası sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da böyle bırakıyorum:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
iki muhabir buna kendini ülkenin en önemli kişisi zannettirmiş ya şaka gibi ve üzücü.
Benim de sana tahammülüm yok, ölü gergedan görmüş babun suratlı
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.