İrem Derici "Çocuklara Tahammülüm Yok" Açıklamasını Eleştirilenlere Çok Fena Patladı!

İrem Derici geçtiğimiz gün yaptığı 'çocuklara ve ağlayan şeylere tahammülüm yok' açıklamasının sosyal medyada eleştirilmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı haberleri görünce birilerine yine fena patladı.