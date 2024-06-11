Hakkındaki "Osmanlı Pop" Yorumuna Kayıtsız Kalamayan Mabel Matiz'in "Şehzade" Cevabına Gelen Olay Yorumlar!
Hakkındaki "Osmanlı Pop" Yorumuna Kayıtsız Kalamayan Mabel Matiz'in "Şehzade" Cevabına Gelen Olay Yorumlar!
Şarkıları ve etkileyici sesiyle büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmayı başaran Mabel Matiz, Twitter (X) hesabı üzerinden gelen bir kullanıcı yorumuna verdiği cevapla yine viral oldu.
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Mabel Matiz kendine has tarzı, büyüleyici sesi ve kalbimizin derinliklerine işleyen anlamlar barındıran şarkılarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Şu sıralar yeni şarkısı "Kömür" ile müzik listelerini altüst eden başarılı şarkıcı ne dese, ne yapsa sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.
Örneğin, konser maratonu kapsamında Gazientep'e giden Mabel Matiz'in Kürtçe bir şarkı seslendirmesi çokça konuşuldu.
Sadece konserleri ve şarkılarıyla da değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça adını manşetlere taşıyan başarılı şarkıcı bu sefer de bir kullanıcıya verdiği cevapla dikkat çekti.
Twitter üzerinden "Mabel Matiz daha çok türkçe pop değil de osmanlı pop gibi" diyen bir sosyal medya kullanıcısının yorumunu es geçemedi.
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Mabel Matiz "Osmanlı Pop" esprisini ti'ye alarak "Şehzade Mustafa’ya bi’ ağıt gelir mi???" yorumu yapınca olanlar oldu.
Bunun üzerine kullanıcılardan gelen birçok yorum oldu elbette. Gelin birkaçını da beraber görelim...
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