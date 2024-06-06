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Mabel Matiz Gaziantep Konserinde Söylediği Kürtçe Şarkıyla Büyük Beğeni Topladı

Mabel Matiz Gaziantep Konserinde Söylediği Kürtçe Şarkıyla Büyük Beğeni Topladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.06.2024 - 17:42

Parçalarıyla gönülleri mest eden Mabel Matiz Gaziantep’te verdiği konserinde sürpriz yaparak Kürtçe bir şarkı söyledi. Matiz'in performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Güçlü sesiyle seslendirdiği anlam dolu birçok parçasıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'in konserlerine olan ilgi de günden güne artıyor.

Güçlü sesiyle seslendirdiği anlam dolu birçok parçasıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'in konserlerine olan ilgi de günden güne artıyor.

Sahnelerinde söylediği şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz dakikalar yaşatan Mabel Matiz geçtiğimiz akşam da böyle bir ana imza attı.

Sahnelerinde söylediği şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz dakikalar yaşatan Mabel Matiz geçtiğimiz akşam da böyle bir ana imza attı.

Başarılı şarkıcı konser maratonu kapsamında çıktığı Gaziantep sahnesinde hayranlarına beklenmedik bir sürpriz yaptı.

Başarılı şarkıcı konser maratonu kapsamında çıktığı Gaziantep sahnesinde hayranlarına beklenmedik bir sürpriz yaptı.

Kendi şarkılarının dışında bir de Şivan Perwer'in ‘Cane Cane’ isimli Kürtçe şarkısını da seslendiren Mabel Matiz sosyal medyada alkış topladı.

Kendi şarkılarının dışında bir de Şivan Perwer'in ‘Cane Cane’ isimli Kürtçe şarkısını da seslendiren Mabel Matiz sosyal medyada alkış topladı.

Sosyal medyada viral olan o anları izlemek isteyenleri de böyle alalım...

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Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçına beraber bakalım:

Hadi gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçına beraber bakalım:
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