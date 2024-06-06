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Öpüşürken Görüntülendiği Serkay Tütüncü İçin "Net Bir Şey Yok" Diyen Zeynep Bastık Yine Kameralara Yakalandı

Öpüşürken Görüntülendiği Serkay Tütüncü İçin "Net Bir Şey Yok" Diyen Zeynep Bastık Yine Kameralara Yakalandı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.06.2024 - 16:57

Dansları, şarkıları, giyimiyle bir türlü dillerden düşmeyen Zeynep Bastık şu sıralar hızına yetişemediğimiz aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Serkay Tütüncü'yle dudak dudağa görüntülenen ünlü şarkıcı yine kameralara yakalandı.

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Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Lan" şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oturan Zeynep Bastık magazin manşetlerinden düşmeyen yegane isimlerden oldu.

Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Lan" şarkısıyla müzik listelerinde zirveye oturan Zeynep Bastık magazin manşetlerinden düşmeyen yegane isimlerden oldu.

Şu sıralar dans performansları, sahne kostümleri ve çekim için giydikleriyle gündemden düşmeyen 'cover şarkı kraliçesi' aşk hayatıyla ön planda.

Tolga Akış'la 2022 yılının Temmuz ayında tek celsede boşanan ünlü şarkıcı yeni ilişkisine hızlı bir adım atmış ve Ali Can Ayyıldız'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Tolga Akış'la 2022 yılının Temmuz ayında tek celsede boşanan ünlü şarkıcı yeni ilişkisine hızlı bir adım atmış ve Ali Can Ayyıldız'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Ayyıldız'la aşkı çok uzun ömürlü olmayan Bastık ayrılığını 'ilişkiler başlar ve biter' gibi bir özlü sözle duyurmuştu.

Zeynep Bastık'ın bu ilişkisinin üzerinden henüz çok geçmeden Kenan Doğulu'nun doğum gününde biriyle dudak dudağa görüntülenmesi ayrı olay olmuştu.

Zeynep Bastık'ın bu ilişkisinin üzerinden henüz çok geçmeden Kenan Doğulu'nun doğum gününde biriyle dudak dudağa görüntülenmesi ayrı olay olmuştu.

Bu yakışıklının da şimdilerde Sandık Kokusu dizisine dahil olan Serkay Tütüncü olduğunu öğrenmiştik.

Bu yakışıklının da şimdilerde Sandık Kokusu dizisine dahil olan Serkay Tütüncü olduğunu öğrenmiştik.

Aşk konusunda hızına yetişemediğimiz Zeynep Bastık'ın öpüşürken görüntülendiği karizmatik oyuncu hakkında Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok." demesi ise herkese "pes" dedirtmişti.

Aşk konusunda hızına yetişemediğimiz Zeynep Bastık'ın öpüşürken görüntülendiği karizmatik oyuncu hakkında Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok." demesi ise herkese "pes" dedirtmişti.

Detayları da bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

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Tolga Bozduman'ın haberine göre; geçtiğimiz akşam Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikilisi yeniden birlikte kameralara yakalandı.

Tolga Bozduman'ın haberine göre; geçtiğimiz akşam Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikilisi yeniden birlikte kameralara yakalandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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