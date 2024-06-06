Gözlerde Büyütüldüğünü Düşünen Gülse Birsel Sosyal Medyadan Gelen Yorumlara Dikkat Çeken Yanıtlar Verdi
Gözlerde Büyütüldüğünü Düşünen Gülse Birsel Sosyal Medyadan Gelen Yorumlara Dikkat Çeken Yanıtlar Verdi
Ülkemizin en kıymetli kadın senarist, oyuncu ve yazarlarından biri olan Gülse Birsel katıldığı bir programda epey samimi açıklamalarda bulundu. Gözlerde fazla büyütüldüğünü düşünen Birsel sosyal medyadan aldığı 'Türkiye'yi yönetmesi gereken bir insan' gibi yorumlara verdiği içten cevaplarla öne çıktı.
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Ekran karşısına geçip de bizi kahkahalara boğan "Avrupa Yakası", "Yalan Dünya" ve "Jet Sosyete" gibi dizileri Türk dizi tarihine katan Gülse Birsel ülkemizin en başarılı isimlerinden biri.
Üreticilikte sınır tanımadığına defalarca kez şahit olduğumuz Birsel senaristlik, oyunculuk, sunuculuk, komedyenlik ve yazarlık dahil elini attığı her sektörde başarıdan başarıya koşuyor diyebiliriz.
Öte yandan güzelliği ve samimiyetiyle de gönülleri fetheten Gülse Birsel geçtiğimiz günlerde Oksijen TV’de Gülay Afşar’ın konuğu oldu.
Son olarak "Beni Gözünüzde Büyütmeyin" adlı bir kitap çıkaran ünlü sanatçı programın bir bölümünde "Gerçekten ben biraz gözlerde büyütülüyorum" diyerek söze başladı.
"Bu burunla Barbie bebeğim yapılıyor" diyerek güldüren Birsel "Sporla alakam yok, olimpiyat meşalesi taşıyorum. Sezen Aksu şarkılarının olduğu bir albümde neden ben dört notalık sesimle şarkı söylüyorum" dedi ve ekledi: "Bir de yapıyorum da bunları hadsizce."
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Hak etmediği pozisyonlarda kendisinden müthiş bir performans beklendiğini savunan Gürse Bilsen'den gelen şu açıklamalarsa daha da dikkat çekti:
“Hak etmediğim pozisyonlarda benden müthiş bir performanslar bekleniyor. Instagram’da bir poz veriyorum, gayet güzel bir moda pozu. Mini bir elbise, sırtı açık falan… İnsan bir alev atılsın istiyor ama yorumları okuyorum ‘İşte Cumhuriyet kadını, işte Türkiye’yi yönetmesi gereken insan…’ Hanımefendi beyefendi benim sırtımda sim var sim. Niye ülkeyi yönetiyorum ben bu halde felan. Adım çıkmış dokuza sekize asla inmiyor."
"İnsanlar sanıyor ki, her işi bu kadar becerikli yapacağım. Hayır! Ben öğlen birde kalkan bir insanım. Ne ülkeyi yönetmesi."
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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