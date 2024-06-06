Gözlerde Büyütüldüğünü Düşünen Gülse Birsel Sosyal Medyadan Gelen Yorumlara Dikkat Çeken Yanıtlar Verdi

Ülkemizin en kıymetli kadın senarist, oyuncu ve yazarlarından biri olan Gülse Birsel katıldığı bir programda epey samimi açıklamalarda bulundu. Gözlerde fazla büyütüldüğünü düşünen Birsel sosyal medyadan aldığı 'Türkiye'yi yönetmesi gereken bir insan' gibi yorumlara verdiği içten cevaplarla öne çıktı.