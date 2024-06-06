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Berfu Yenenler "Ünlü Olmak İçin Eser'e Yürümüşsün" Eleştirilerini Ti'ye Alınca Kullanıcılar İkiye Bölündü!

Berfu Yenenler "Ünlü Olmak İçin Eser'e Yürümüşsün" Eleştirilerini Ti'ye Alınca Kullanıcılar İkiye Bölündü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.06.2024 - 14:09

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk aldığı Berfu Yenenler'e söylediği 'Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün, ünlü olmak hiç aklında yokmuş maşallah!' ifadesi sosyal medyada büyük patladı. Berfu Yenenler gündem olmasının ardından eleştirileri ti'ye alan bir paylaşım yapınca kullanıcıları ikiye böldü.

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Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ikilisi 2019 yılında nikah masasına oturduğu günden beri dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyorlar.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ikilisi 2019 yılında nikah masasına oturduğu günden beri dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyorlar.

Popüler çiftin bu evliliklerinden iki tatlı oğulları da dünyaya geldi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler şu sıralar asıl YouTube'da yayınlanan "Talk Show Perileri" programındaki davranışları ve ünlü konuklarına sorduğu olay sorularıyla öne çıkıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler şu sıralar asıl YouTube'da yayınlanan "Talk Show Perileri" programındaki davranışları ve ünlü konuklarına sorduğu olay sorularıyla öne çıkıyor.

Bu sefer de bambaşka bir konuyla manşetlere oturan Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk olmuştu.

Bu sefer de bambaşka bir konuyla manşetlere oturan Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk olmuştu.

Özellikle evlilik hayatına dair yaptığı açıklamalarla ve hatta itiraflarla dikkat çekti kendisi...

Hülya Avşar'ın açık açık "Güzellik yarışmasına katılmışsın, Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün, ünlü olmak hiç aklında yokmuş maşallah!" demesiyle konuğunu dumura uğrattığını söylemek gerek.

Hülya Avşar'ın açık açık "Güzellik yarışmasına katılmışsın, Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün, ünlü olmak hiç aklında yokmuş maşallah!" demesiyle konuğunu dumura uğrattığını söylemek gerek.

Tüm detayları da bu haberimizde vermiştik:

Programdan yapılan "ünlü olmak için DM attı" kesidi sosyal medyada alıp başını yürüyünce devreye ilk giren kişi de Eser Yenenler olmuştu.

Programdan yapılan "ünlü olmak için DM attı" kesidi sosyal medyada alıp başını yürüyünce devreye ilk giren kişi de Eser Yenenler olmuştu.

Eşine yapılan imalı laflara "cazibe" diyerek yanıt veren ünlü oyuncunun açıklamasını da burada vermiştik:

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Biricik eşinden sonra sosyal medya üzerinden sayısız paylaşım yapmaya karar veren Berfu Yenenler önce cevap niteliğinde hikayeler attı.

Biricik eşinden sonra sosyal medya üzerinden sayısız paylaşım yapmaya karar veren Berfu Yenenler önce cevap niteliğinde hikayeler attı.

Alttan alta da laf soktuğu hikayeleri de Instagram hesabından paylaşmaktan geri durmadı tabii ki.

Alttan alta da laf soktuğu hikayeleri de Instagram hesabından paylaşmaktan geri durmadı tabii ki.

Konu hakkında paylaşım yapmaktan pek sıkılmamışa benzeyen Berfu Yenenler "ünlü olmak için Eser'e mesaj attı" iddialarını bir de videoyla ti'ye aldı.

Konu hakkında paylaşım yapmaktan pek sıkılmamışa benzeyen Berfu Yenenler "ünlü olmak için Eser'e mesaj attı" iddialarını bir de videoyla ti'ye aldı.

Yenenler'in "Aynen şöyle oldu;" notuyla paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının bir kısmının tadını kaçırken bir kısmı tarafından haklı bulundu.

Yenenler'in "Aynen şöyle oldu;" notuyla paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının bir kısmının tadını kaçırken bir kısmı tarafından haklı bulundu.

Önce o paylaşımı görelim...

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Şimdi de gelin paylaşımın altına gelen yorumlardan birkaçına beraber bakalım...

Şimdi de gelin paylaşımın altına gelen yorumlardan birkaçına beraber bakalım...
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