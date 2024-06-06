Berfu Yenenler "Ünlü Olmak İçin Eser'e Yürümüşsün" Eleştirilerini Ti'ye Alınca Kullanıcılar İkiye Bölündü!

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk aldığı Berfu Yenenler'e söylediği 'Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün, ünlü olmak hiç aklında yokmuş maşallah!' ifadesi sosyal medyada büyük patladı. Berfu Yenenler gündem olmasının ardından eleştirileri ti'ye alan bir paylaşım yapınca kullanıcıları ikiye böldü.