Berfu Yenenler Eşi Eser Yenenler'le Kuliste Bağıra Çağıra Kavga Ettiğini İtiraf Etti!
Berfu Yenenler Eşi Eser Yenenler'le Kuliste Bağıra Çağıra Kavga Ettiğini İtiraf Etti!
Kendi programıyla gündemden düşmeyen Berfu Yenenler, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Tescilli güzelin eşi Eser Yenenler'le kuliste kavga edip bağırış çağırış kavga ettiğini söylemesi olay oldu.
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2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Miss Turkey üçüncüsü Berfu Yenenler, şu dönemlerde ne yapsa ne dese gündem oluyor.
Şu sıralar YouTube'da yayınladığı Talk Show Perileri adlı programıyla birçok ünlüyü konuk eden Berfu Yenenler son olarak "paranız yoksa çocuk yapmayın" sözleriyle tartışma yaratmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Bir Hülya Avşar Sohbeti programında Hülya Avşar'ın konuklarından biri olan tescilli güzelin yine her anlattığı ayrı olay oldu.
Önce kısaca bilmeyenler için bir hatırlatalım; Berfu ve Eser Yenenler ikili şu dönemde birçok alanda farklı farklı projelerle karşımıza çıkıyor. Örneğin bu ünlü çift, TV8 ekranlarında yayınlanan Cevap Ver Türkiye programında sunuculuk yaptı.
Aynı zamanda "Çift Terapisi" adlı gösterileriyle şehir şehir dolaşarak sahneye çıktılar, çıkmaya da devam ediyorlar.
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Bu konular üzerine birçok soru soru Hülya Avşar'dan "Evli olmanız, sahne performansınızı etkiliyor mu?" şeklinde bir soru geldi
"Negatif etkilemedi. Ama bu demek değil ki kavga etmedik, tartışmadık..." diyen Berfu Yenenler'e bir de "küs çıktınız mı sahneye?" sorusu geldi.
Soruya düşünmeden "Çok" cevabını veren Berfu Yenenler "Sahneye çoğu kez küs çıktık. Kıbrıs’ta ve Göztepe’de sahneye çıkmamıza kısa zaman kala kuliste kavga ettik." diyip şöyle devam etti:
"Ben bağırış çağırış ağlıyorum, sahneye çıkmayacağız sandılar ama en iyi sergilediğimiz performans da o ikisiydi. O alevli kavgalarımız performansımıza iyi yansıyor demek ki"
Berfu Yenenler'in konuk olduğu bölümü de buradan izleyebilirsiniz:
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