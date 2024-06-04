Tüm Gözler Onu Aradı: ELLE Gecesine Katılmayan Serenay Sarıkaya'nın Hesabını Sevgilisi Mert Demir Verdi!

'Konserlerimin yoğun olduğu bir dönemden geçiyorum. Açıkçası dinlenmeye vaktimde olmuyor. Bugün sayılı konserimin olmadığı günlerden birisiydi. Konserimin olmadığı günler vurup kafayı yatıyorum ama bugün onu da yapamadım' ifadelerini kullandı.