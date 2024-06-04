Tüm Gözler Onu Aradı: ELLE Gecesine Katılmayan Serenay Sarıkaya'nın Hesabını Sevgilisi Mert Demir Verdi!
Tüm Gözler Onu Aradı: ELLE Gecesine Katılmayan Serenay Sarıkaya'nın Hesabını Sevgilisi Mert Demir Verdi!
Geçtiğimiz akşam gerçekleşen ELLE Style Awards 2024 ödül töreninde tüm gözler Serenay Sarıkaya'yı aradı. Geceye katılmayan ünlü oyuncunun nerede olduğunu ise sevgilisi şarkıcı Mert Demir açıkladı.
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Dün akşam düzenlenen ELLE Style Awards 2024 ödül töreni magazin dünyasına damgasını vurdu. Sayısız ünlünün akın ettiği gece yoğun ilgi gördü.
Yılın en çok konuşulan ödül törenlerinden biri olan bu geceye tek başına katılanlar da sevgilileriyle beraber boy gösterenler de vardı.
Tabii tüm ünlü isimlerin arasında dikkat çeken biri vardı: Mert Demir! Gecede “Yılın Stil Sahibi Müzisyeni” ödülünü kazanan ünlü şarkıcının gecede tek başına olması dikkat çekti.
Bordo gömleği ve takımıyla beğeni toplayan Demir gecede muhabirlerin sorularına da yanıt verdi. "Ateşe Düştüm"le ortalığı kasıp kavuran ünlü şarkıcı,
Tabii Mert Demir'i bir başına görenlerin aklına gelen ilk soruysa şüphesiz "Serenay Sarıkaya nerede?" oldu. İkili dillerden düşmeyen aşklarıyla duyulduktan sonra yan yana görüntülenmeye de başlamışlardı.
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Çünkü malum, bir ödül töreni olduğunda gözler ilk olarak her hareketiyle ayrı bir olay olan Serenay Sarıkaya'yı arıyor.
Muhabirlerin sorularına yanıt veren Mert Demir, muhabirlerin "Serenay hanımı da sorsaydık" demesi üzerine yürümeye başlayarak “O tatilde” cevabını verdi.
Muhabir Online tarafından görüntülenen Mert Demir'in o anlarını da buradan izleyebilirsiniz:
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Kahkahasına estetik yaptırdığı için katılmamış olabilir... En son bir yerde gülmüştü, dalağı göründü.
kaçamak yapıyor kaçamak 😂😂😂