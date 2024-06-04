Ödül Törenine Ele Ele Gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı Siyah Çiçek Sorusu Yüzünden Röportaj Kesti!

Elle Style Awards Gecesi'nde boy gösteren Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündemine yine yeniden damgasını vurdu. Gece boyu birçok olayla gündeme gelen çiftin muhabirden aldıkları bir soru sonrası gerilip röportajı kesmesi sosyal medyanın öne çıkanlarından oldu.