Ödül Törenine Ele Ele Gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı Siyah Çiçek Sorusu Yüzünden Röportaj Kesti!
Ödül Törenine Ele Ele Gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı Siyah Çiçek Sorusu Yüzünden Röportaj Kesti!
Elle Style Awards Gecesi'nde boy gösteren Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündemine yine yeniden damgasını vurdu. Gece boyu birçok olayla gündeme gelen çiftin muhabirden aldıkları bir soru sonrası gerilip röportajı kesmesi sosyal medyanın öne çıkanlarından oldu.
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Geçtiğimiz akşam düzenlenen Elle Style Awards Gecesi'ne el ele katılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı gece boyu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Popüler çiftin hem kıyafetleri hem de tören boyuncaki davranışları epey dikkat çekti. Örneğin "Yılın Moda İş Birliği" ödülüne layık görülen Hande Erçel'in ödülünü almak için sahneye çıkarken elbisenin ayakkabısına takılması sonucu zor anlar yaşaması bunlardan biriydi.
Elbette son günlerin çok konuşulan ve tartışılan isimlerinin başında gelen Hande Erçel'in ve biricik aşkı Hakan Sabancı'nın kombinleri de gözleri üzerine çekti.
Ünlü oyuncunun poz vermek için hazırlık yaptığı anlarda elbisesiyle uğraştığı anlardaki stresi de dikkatlerden kaçacak gibi değildi.
Geceden önce ve sonra sürekli kadrajlarda olan çiftten Hakan Sabancı'ya "Siyah bir çiçek görüyorum yakanızda yas değil mi?" diye sorunca ortalık yine yeniden gerildi.
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Gerildiği sesinden anlaşılan Sabancı "Aksesuar" diyip gülünce devreye giren Hande Erçel sevgilisine destek vererek "Ne kadar değişik bir soru" diye tepki gösterdi.
"Arkadaşlar teşekkürler" diyerek röportajı yarıda kesen Hakan Sabancı "Böyle soru sorarsan cevabında ne diyelim" diyerek tepkisini belirtti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre; Hakan Sabancı'nın ceketindeki siyah gülün bir şifresi vardı.
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Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz ne? Hakan Sabancı'nın kızmasını haklı mı buluyorsunuz yoksa haksız mı?
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