Sosyetenin Popüler İsmi Dila Tarkan Bir Takipçisinin Kulaklarına Yaptığı Eleştiriye Kayıtsız Kalamadı!

Son günlerin en popüler influencerlarından biri olan Dila Tarkan sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Sosyetik güzel, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğrafına yorum yapan takipçisinin kulak eleştirisine verdiği cevapla gündem oldu.