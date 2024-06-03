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Sosyetenin Popüler İsmi Dila Tarkan Bir Takipçisinin Kulaklarına Yaptığı Eleştiriye Kayıtsız Kalamadı!

Sosyetenin Popüler İsmi Dila Tarkan Bir Takipçisinin Kulaklarına Yaptığı Eleştiriye Kayıtsız Kalamadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.06.2024 - 17:25

Son günlerin en popüler influencerlarından biri olan Dila Tarkan sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Sosyetik güzel, geçtiğimiz gün paylaştığı bir fotoğrafına yorum yapan takipçisinin kulak eleştirisine verdiği cevapla gündem oldu.

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Sosyetenin popüler genç yüzlerinden biri olan Dila Tarkan bir dönem Şeyma Subaşı'yla olan aşırı samimi arkadaşlıklarıyla gündemden düşmüyordu.

Sosyetenin popüler genç yüzlerinden biri olan Dila Tarkan bir dönem Şeyma Subaşı'yla olan aşırı samimi arkadaşlıklarıyla gündemden düşmüyordu.

3 yıl birlikte olduğu Dağhan Doğruer ile 25 Mart 2022 tarihinde dillere destan bir düğünle nikah masasına oturan sosyetik güzel o dönem de epey konuşulmuştu.

3 yıl birlikte olduğu Dağhan Doğruer ile 25 Mart 2022 tarihinde dillere destan bir düğünle nikah masasına oturan sosyetik güzel o dönem de epey konuşulmuştu.

Düğününde tam 6 gelinlik giyen Dila Tarkan'ın toplam 20 milyon TL değerinde olduğu konuşulan düğünü magazine damga vurmuştu.

Düğünden sonra hamilelik haberini veren Dila Tarkan 27 Ağustos 2022 tarihinde kucağına aldığı oğlu Luca Kartal'la anne olmanın nasıl bir his olduğunu tatmıştı.

Düğünden sonra hamilelik haberini veren Dila Tarkan 27 Ağustos 2022 tarihinde kucağına aldığı oğlu Luca Kartal'la anne olmanın nasıl bir his olduğunu tatmıştı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel takipçilerine verdiği cevaplarla da zaman zaman dikkat çekebiliyor.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel takipçilerine verdiği cevaplarla da zaman zaman dikkat çekebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde biricik kardeşi Sima Tarkan'ın nişanından özel kareler paylaşan Tarkan fotoğrafların altına "Bu arada yine hamile misin diyeceksiniz biliyorum 🤣 ama valla değilim karnım çok şişmiş yine rezooo" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde biricik kardeşi Sima Tarkan'ın nişanından özel kareler paylaşan Tarkan fotoğrafların altına "Bu arada yine hamile misin diyeceksiniz biliyorum 🤣 ama valla değilim karnım çok şişmiş yine rezooo" notunu düştü.
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Nişana hazırlık anlarından da ölümsüzleştirdikleri kareleri paylaşan ünlü güzelin bu pozuna gelen bir yorumsa dikkat çekti!

Nişana hazırlık anlarından da ölümsüzleştirdikleri kareleri paylaşan ünlü güzelin bu pozuna gelen bir yorumsa dikkat çekti!

Bir sosyal medya kullanıcısı "Dila kulaklarını bir küçült bence" diyerek Dila Tarkan'a 'öneride' bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Dila kulaklarını bir küçült bence" diyerek Dila Tarkan'a 'öneride' bulundu.

Biraz önce ne söylemiştik? Kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla öne çıkabilen Dila Tarkan bu yoruma da kayıtsız kalmayarak "Maalesef küçültemeceğim ya seviyoruz biz" diyerek ti'ye aldı.

Biraz önce ne söylemiştik? Kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla öne çıkabilen Dila Tarkan bu yoruma da kayıtsız kalmayarak "Maalesef küçültemeceğim ya seviyoruz biz" diyerek ti'ye aldı.

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