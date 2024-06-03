Tamam Gerçekten İnandık: Aşk İddiaları Çıkan Hadise ve Kerem Bürsin'in İkna Çabaları Dikkat Çekti

Bodrum'daki organizasyona katılan Hadise ve Kerem Bürsin'in adı kısa sürede aşk iddialarına karışmıştı. Ünlü ikiliden sözlü olarak yalanlama gelse de bir tur da sosyal medya hesaplarından arkadaş olduklarını ele güne duyurma çabaları dikkatlerden kaçmadı.