Tamam Gerçekten İnandık: Aşk İddiaları Çıkan Hadise ve Kerem Bürsin'in İkna Çabaları Dikkat Çekti
Tamam Gerçekten İnandık: Aşk İddiaları Çıkan Hadise ve Kerem Bürsin'in İkna Çabaları Dikkat Çekti
Bodrum'daki organizasyona katılan Hadise ve Kerem Bürsin'in adı kısa sürede aşk iddialarına karışmıştı. Ünlü ikiliden sözlü olarak yalanlama gelse de bir tur da sosyal medya hesaplarından arkadaş olduklarını ele güne duyurma çabaları dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Havaların ısınıp yaz sezonunun gelmesiyle başta oyuncular olmak üzere birçok ünlü isim soluğu tatil bölgelerinde almaya başladı. İlginin yoğun olduğu Bodrum'a giden Mert Yazıcıoğlu ve Kerem Bürsin'in bu pozu çok konuşuldu.
Mehmet Ozan Dolunay, Mert Yazıcıoğlu, Nilperi Şahinkaya, Tuba Büyüküstün, Saadet Işıl Aksoy, Hande Doğandemir, Seda Bakan gibi birbirinden ünlü isimler Bodrum'da Kerem Bürsin'in doğum günü için bir mekanda buluştu.
Ünlülerin adeta akın ettiği gecede yan yana olan Hadise ve Kerem Bürsin'in bu pozu ise sosyal medyayı altüst etti adeta.
Kısa sürede adı Hadise'yle anılmaya başlayan Kerem Bürsin, havalimanında görüntülendi. İddiaları yalanlayan Bürsin, "Hiçbir zaman bir ilişkimiz olmadı. Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
Yine aynı şekilde havalimanında kameralara takılan kamuflajlı Hadise'nin yakıştırılma iddialarına karşı gergin tavrı ve "Bu kadar yaklaşmayın, istemiyorum" diye seslenmesi de dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkilinin yaptığı bu açıklamalar sonrası yine de inanmayanların "Acaba aşk mı yaşıyorlar?" dedikoduları da sürünce çareyi başka yolda buldular.
Doğum günü çocuğu Kerem Bürsin'le olay olan karesini sosyal medyadan paylaşan Hadise "Arkadaşım" notuyla yine iddiaları yalanladı. yalanladı.
Hadise'nin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan Kerem Bürsin de aynı kareyi hikayesine ekleyerek "Sonunda başardık dostum" yazdı. Ünlü şarkıcıdan da gülücük ve kalp emojileriyle yanıt gelmesi "tamam inandık, arkadaşsınız" dedirtti.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın