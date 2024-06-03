Eda Ece ve Buğrahan Tuncer Çiftinin Minik Kızları Mina İpek İlk Kez Görüntülendi!
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer Çiftinin Minik Kızları Mina İpek İlk Kez Görüntülendi!
Çiçeği burnunda anne Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer, yakın arkadaşları Aslı Enver'le Bodrum'a tatile gitti. Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; sempatik oyuncunun kızı Mina İpek ilk kez görüntülendi.
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Yasak Elma dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle gönülleri fetheden Eda Ece, uzun zamandır birlikte olduğu Buğrahan Tuncer'le 1 Haziran 2023 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
Enerjisi, güzelliği, yetenekleriyle dillerden düşmeyen ünlü oyuncudan gelen sürpriz hamilelik haberi ise tüm sevenlerini bir hayli heyecanlandırmıştı.
4 Nisan 2024 tarihinde kucağına aldığı kızına Mina İpek adını veren Eda Ece ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Anneliğin bir hayli yakıştığı güzel oyuncunun minicik kızıyla yaptığı az ve öz paylaşımların her biri de gözlerimizden kalpler çıkarmaya yetmişti.
Son olarak bebeğiyle ev hallerini paylaşan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde eşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a tatil yapmaya gitti.
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Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; iki yakın arkadaş olan Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını kucaklarından indirmediler.
Balkonda sıcak havanın keyfini çıkaran taze anne Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek de ilk kez objektiflere yansıdı.
Eda Ece'nin hamilelik dersi aldığını söylediği biricik dostu Aslı Enver de dünya tatlısı kızı Elay'la görüntülendi.
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