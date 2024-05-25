Linçlendiği İçin Serzenişlerde Bulunan Berfu Yenenler'in "Paranız Yoksa Çocuk Yapmayın" Sözü Tartışma Yarattı
Linçlendiği İçin Serzenişlerde Bulunan Berfu Yenenler'in "Paranız Yoksa Çocuk Yapmayın" Sözü Tartışma Yarattı
Sunduğu realite programıyla adından bahsettiren Berfu Yenenler sık sık ettiği laflarla dillere düşüyor. Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın programına katılan Yenenler'in evlilik ve çocuk yapmak akkındaki sözleri yine gündem oldu!
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Şu sıralar YouTube'da yayınladığı Talk Show Perileri isimli programıyla birçok ünlüye sorular yönelten fakat sonunda kabak yine kendi başına patlayan Berfu Yenenler ağzından çıkan çoğu cümleyle linç kapılarını sonuna kadar aralıyor.
Geçtiğimiz hafta baby shower yorumuyla linçlenen Berfu Yenenler, programın sosyal medyaya düşen kısımlarıyla sürekli tepki çekiyor.
Bu eleştirilere çoğu kez maruz kalan isim evlenirken hamile olmasından, daha önce hiç yapmadığını söylediği baby shower hakkındaki düşünceleriyle bile linç edilmişti.
Şubat ayında Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın programına konuk olan Berfu Yenenler'in kurduğu cümleler ortaya çıkınca ünlü isim kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı!
Ali Biçim'in "paran yoksa evlenmeyeceksin" sözlerini haklı bulan Berfu Yenenler, "Evlenmek için çok paraya ihtiyaç yok, ben çocuk yapmayın dedim" şeklinde sözlerine devam ederken kimileri tarafından bu düşünceleri haklı bulundu.
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Yenenler programın ilerleyen dakikalarında "Paranız yoksa demeyeyim de, bu çok küstah, kendinizi rahat ettirecek kadar para kazanmadıysanız çocuk yapmayın" ifadelerini kullandı.
Onları şöyle bırakalım👇
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