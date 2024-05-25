Sosyete Kaprisi: Ünlülerin Akın Ettiği Mert Alaş Partisine Özellikle Davet Edilen Oyuncu Kim?

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş İstanbul'da verdiği davetle tüm ünlüleri bir mekanda toplamış, gece adeta bir ödül gecesine dönmüştü.. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre gecede katılan sosyetik isimlerin özellikle Mert Yazıcıoğlu'nu istedikleri idda edildi. Detaylar 👇