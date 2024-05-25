Sosyete Kaprisi: Ünlülerin Akın Ettiği Mert Alaş Partisine Özellikle Davet Edilen Oyuncu Kim?
Sosyete Kaprisi: Ünlülerin Akın Ettiği Mert Alaş Partisine Özellikle Davet Edilen Oyuncu Kim?
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş İstanbul'da verdiği davetle tüm ünlüleri bir mekanda toplamış, gece adeta bir ödül gecesine dönmüştü.. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre gecede katılan sosyetik isimlerin özellikle Mert Yazıcıoğlu'nu istedikleri idda edildi. Detaylar 👇
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Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın geçtiğimiz günlerde verdiği ve adeta ünlüler geçidine dönen partisi çok konuşulmuş ve birçok ünlüyü bir arada görmemizi sağlamıştı.
Dünya yıldızlarıyla çalışan Mert Alaş o geceden paylaştığı fotoğraflarla herkesi ünlü isimlere bir kez daha hayran bıraktı! Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Burak Deniz, Taro Emir, Birkan Sokullu gibi isimlerin katıldığı partide daha birçok ünlü boy gösterdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç'un yanında oturan Serenay Sarıkaya'nın benzerlikleri de gözlerden kaçmamıştı hatırlarsanız...
Gecede ilgi çeken isimlerden birisi de şu sıralar Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı 'Cüneyd efendi' rolüyle dikkat çeken Mert Yazıcıoğlu oldu.
Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre partide yer alan sosyetik isimler Mert Yazıcıoğlu'nun geceye katılmasını özellikle istemiş ve yakışıklı oyuncuya yoğun bir ilgi göstermiş...
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Oyuncunun set saatlerini bile bu partiye göre ayarladığı ve partiye katılan sosyetik isimlerin ilgisiyle neye uğradığını şaşırdığı da ortaya atılan iddialar arasında!
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