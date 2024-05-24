Kimseden Habersiz Evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Cannes Film Festivaline Birlikte Boy Gösterdi!
Kimseden Habersiz Evlenen Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı Cannes Film Festivaline Birlikte Boy Gösterdi!
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir paylaşımla evlendiklerini duyuran Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız düğünlerinin ardından Cannes'da birlikte boy gösterdi.
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2023 senesinde birlikteliklerini duyuran güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı çifti önce birliktelikleriyle sonra da gizlice yaptıkları ve bir anda duyurdukları evlilikleriyle dillerden düşmüyor.
Instagram hesabından soyadını anında Yazıcı olarak değiştiren Melisa Aslı Pamuk ardından yayınladığı bu fotoğraflarla birlikte muradına erdiğini sevenlerine duyurmuştu.
Yeni evlenen çiftimizin ilk defa nerede kameralara yakalanacağı beklenirken, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabından paylaştığı Cannes pozları olay yarattı!
Geçtiğimiz gün Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti de Cannes kırmızı halısında boy gösteren çiftler arasındaydı, üstüne bir de yeni evli çiftimizin el ele poz vermesiyle film festivali adeta çiftler geçidine döndü...
Şıklıklarıyla kendilerine hayran bırakan Yazıcı çifti, Fransa'da gerçekleştirdikleri düğünleri sonrası ilk defa Cannes'da el ele görüntülendi!
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Melisa Aslı Pamuk zarif görünümüyle beğeni toplarken Yazıcı ile pozlarına da yorum yağdı!
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