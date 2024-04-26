İtiraflara Doyamayan Berfu Yenenler Evlenirken Bebeğinin Kaç Aylık Olduğunu Söyleyince Pelin Karahan Duramadı!
İtiraflara Doyamayan Berfu Yenenler Evlenirken Bebeğinin Kaç Aylık Olduğunu Söyleyince Pelin Karahan Duramadı!
Şu sıralar YouTube'da yaptığı programdaki söylemleri ve konuklarıyla adından sıkça bahsettiren Berfu Yenenler, düğünü sırasında bebeğinin kaç aylık olduğunu söyleyince kimseler kulaklarına inanamadı...
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2019'da hayatını Eser Yenenler ile birleştirdikten sonra paylaşımlarıyla daha çok gündeme gelmeye başlayan Berfu Yenenler'i çoğumuz yakından tanıyoruz.
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri! isimli YouTube programıyla büyük ilgi gören Berfu Yenenler sosyal medya hesabından başlattığı paylaşımlara yeni bir boyut getirdi.
Daha önce Doğu Demirkol, Seda Bakan, Nurgül Yeşilçay gibi birçok ünlü ismi kanalında ağırlayan Yenenler'in ise bir videosu var ki çok sevilmişti!
O da Pelin Karahan'ın konuk olduğu bölüm! Ünlü oyuncu kadınların eşine çıplak fotoğraflar yolladığını söylemesiyle gündeme oturmuştu hatırlarsanız.
Konsept gereği Pelin Karahan'la oyun oynayan Yenenler "Evlilik sürecinde sizi en çok ne zorladı?" sorusuna başta şakayla karışık "Eser" yanıtını verdi Berfu Yenenler.
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Sözlerine "düğün" cevabını vererek devam eden ünlü isim düğününde 7 aylık hamile olduğunu söyledi. "Ben düğünde de hamileydim, öncesinde nikah kıymıştık. Utanmadan 7 aylık hamileydim ben" diyen Yenenler'e Karahan'dan esprili bir cevap geldi.
Ünlü oyuncu "Ben de 3 aylık hamileydim, sen hiç utanmamışsın" diyerek cevap verince tüm seyirci kahkahaya boğuldu!
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