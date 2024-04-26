Futbolcu İlhan Mansız ve Eşi Lela Leyla Birbirinden Tatlı Pozlarıyla Bebeklerinin Yüzünü İlk Defa Paylaştı
Futbolcu İlhan Mansız ve Eşi Lela Leyla Birbirinden Tatlı Pozlarıyla Bebeklerinin Yüzünü İlk Defa Paylaştı
Eski futbolcu İlhan Mansız ve eşi Lela Leyla yeni doğan bebekleri Imre Leon Mansız ile fotoğraflarını ilk defa paylaştı!
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2009 senesinde futbol kariyerine son veren ve ismini farklı dizilerde konuk oyuncu olarak gördüğümüz İlhan Mansız en son Survivor yarışmasına katılmış ve adından bahsettirmişti.
Özel hayatıyla da oldukça konuşulan eski futbolcu İlhan Mansız'ın iki yıldır Azerbeycanlı güzel Lela Leyla ile birliktelik yaşıyordu.
Eşinin doğumuna aylar kala evlenen çift bebeklerinin cinsiyetini de sosyal medya hesaplarında yaptıkları bir paylaşımla sevenlerine duyurmuştu.
Mansız, "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" yazarak paylaştığı fotoğrafla erkek bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.
Yeni doğan oğullarıyla ilk pozlarını paylaşan futbolcu sosyal medya hesabında "Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız" notunu düşerek oğlunu paylaştı.
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Oğlunun adını sevenleriyle payalaşan isim bu pozlarla resmen kalpleri eritti! Oğlunun isminin yabancı olmasına ise kimileri tepki gösterdi.
Biz de bu vesileyle, Imre Leon için allah analı babalı büyütsün diyerek iyi dileklerimizi iletmiş olalım🙏🧿
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