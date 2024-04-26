Türkiye'ye Geri Döndü! Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldız Oyuncusu Ayça Varlıer'in Son Hali Görenleri Şaşırttı
Türkiye'ye Geri Döndü! Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldız Oyuncusu Ayça Varlıer'in Son Hali Görenleri Şaşırttı
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/uzun-sure...
3 yıldır yaşadığı Amerika'dan, bir buçuk ay önce dönen Ayça Varlıer İstanbul sokaklarında Snob magazin kameralarına yakalandı. Dönüş nedenini de açıklayan oyuncu gelecek planlarından bahsetti.
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Zeytin Tepesi, Kehribar, Hayat Şarkısı ve Kalk Gidelim gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Ayça Varlıer'i çoğumuz Kurtlar Vadisi dizisinden tanıyoruz.
Uzun süredir sektörden uzak olan ve Amerika'da yaşayan ünlü isim geçtiğimiz gün İstanbul sokaklarında görüntülendi.
Snob magazin kameralarına konuşan Varlıer, bir buçuk ay önce aldığı Türkiye'ye dönüş nedenini açıkladı!
Ülkeye sevgilisi ile döndüğünü söyleyen Ayça Varlıer "Oyunculuk için eğitimler aldım. Güzel projelerde yer aldım. Hayallerimi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönme vakti gelmişti. Şu an buradayım" dedi.
Saç rengindeki farklılık ve tarzındaki değişimle dikkat çeken oyuncu "Gidip geleceğim. Temmuz ayında konser ve filmlerim olacak gideceğim ama geleceğim" ifadelerini kullandı ve Amerika'da kurduğu hayata sevgilisi ve arkadaşları sayesinde kolay uyum sağladığını ekledi.
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"Bir oyuncu için şarkıcılık ve başka bir ülkeye gidip unutulmak korkusu risk değil mi?" sorusu yöneltilen isim "Hayat risksiz çekmez. Konfor alanından çıkmak istedim. Oyunculuk ve müzikal kariyerim için sıfırdan başlayıp Amerika'da eğitim almak istedim. Oradan da teklifler halen geliyor. Bir şekilde köprü kurmak istiyorum" şeklinde cevap verdi.
Amerika'dayken Türkiye'deki dizi sektörünün oldukça geliştiğini söyleyen oyuncu "Amerika'daki menajerim, 'Türkiye dizi olarak dünyanın ikinci numarası' demişti. Amerikalılar da Türk dizilerini biliyor. Dünyaya açılan pazarımız var" diyerek sözlerini noktaladı.
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Kurtlar Vadisi mi :) Behsat Ç. olmasın ?