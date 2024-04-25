Dobralığıyla Dillerden Düşmeyen İrem Derici'nin Kıskançlık Krizine Girmesiyle Tepki Vermesi Bir Oldu

Dobralığı ile nam salmış şarkıcılardan biri olan İrem Derici sık sık samimi halleriyle ve konuşmalarıyla dikkat çekiyor.Birkaç aydır Gökhan Fırat'la ilişki yaşan Derici birlikte çıktıkları tatilde sevgilisine bakanlara anında tepki gösterdi! Detaylar 👇