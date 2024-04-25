Dobralığıyla Dillerden Düşmeyen İrem Derici'nin Kıskançlık Krizine Girmesiyle Tepki Vermesi Bir Oldu
Dobralığıyla Dillerden Düşmeyen İrem Derici'nin Kıskançlık Krizine Girmesiyle Tepki Vermesi Bir Oldu
Dobralığı ile nam salmış şarkıcılardan biri olan İrem Derici sık sık samimi halleriyle ve konuşmalarıyla dikkat çekiyor.Birkaç aydır Gökhan Fırat'la ilişki yaşan Derici birlikte çıktıkları tatilde sevgilisine bakanlara anında tepki gösterdi! Detaylar 👇
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Sahne kıyafetlerinden, performanslarına ve şarkılarına günümüzün en dikkat çeken isimlerinden biri olan İrem Derici'nin adını sık sık duymaya hepimiz alıştık!
Katıldığı programlardan, yaptığı röportajlara her zaman filtresiz bir şekilde konuşan, ne düşünüyorsa onu dile getiren Derici bu samimi tavırlarıyla da ilgi görüyor.
Aşk hayatı da duygu durumu gibi inişli çıkışlı olan güzel şarkıcı son zamanlarda yönetmen Gökhan Fırat ile birliktelik yaşıyor. Mutluluğu yüzünden okunan ünlü isim cicim aylarını bol bol gezerek geçiriyor...
İkili son zamanlarda çıktıkları İtalya gezisinden yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yeniden aşkı bulduğu söylenen Derici ise 'sahiplenen kadın' moduna girmiş olacak ki sevgilisine kimselerin bakmasını bile istemiyor!
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı hikaye paylaşımıyla güldüren Derici, sevgilisine bakan gözleri fark edince tepki vermeden edemedi!
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"Geldi benim yakışıklım" diyerek cümlesine başlayan şarkıcı sevgilisine bakanları görünce "ağzını yırtasım geliyor" diyerek ani bir yükselme yaşadı!
İşte o anlar 👇
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