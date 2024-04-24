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Kamera Flaşlarından Kurtulamayan Taro Emir Tekin'den Muhabirlere Esprili Yanıt

Kamera Flaşlarından Kurtulamayan Taro Emir Tekin'den Muhabirlere Esprili Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 21:14

Ünlü oyuncu Şevval Sam'ın biricik oğlu Tarık Emir, geçtiğimiz gün kameralara yakalandı. Son zamanlardaki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu isim muhabirlere verdiği şakayla karışık cevapla güldürdü!

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/tar...
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'Yalı Çapkını' isimli diziyle ekranlara dönen ve seneye damgasını vuran isimlerden biri olan karizmatik oyuncu Taro Emir'i çoğumuz yakından tanıyoruz.

'Yalı Çapkını' isimli diziyle ekranlara dönen ve seneye damgasını vuran isimlerden biri olan karizmatik oyuncu Taro Emir'i çoğumuz yakından tanıyoruz.

Aynı zamanda güzel oyuncu Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emir Tekin annesinin izinden giderek oyunculuk yeteneklerini milyonlara kanıtlamıştı.

Aynı zamanda güzel oyuncu Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emir Tekin annesinin izinden giderek oyunculuk yeteneklerini milyonlara kanıtlamıştı.

Yer aldığı diziler sayesinde ününe ün katan Taro Emir geçtiğimiz haftalarda attığı tweetle gündeme gelmişti haztırlarsanız.

Yer aldığı diziler sayesinde ününe ün katan Taro Emir geçtiğimiz haftalarda attığı tweetle gündeme gelmişti haztırlarsanız.

Yurt dışında aldığı eğitim ve çeşitli becerileri konusunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da bilinen isim attığı tweetle tepki çekmişti.

Yurt dışında aldığı eğitim ve çeşitli becerileri konusunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da bilinen isim attığı tweetle tepki çekmişti.

Burada bahsetmiştik👇

Önceki gün, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu sevenleriyle fotoğraf çekildikten sonra kameraları fark etti.

Önceki gün, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu sevenleriyle fotoğraf çekildikten sonra kameraları fark etti.
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Muhabirleri gören Taro Emir, "Ben de sizi çekiyorum arkadaşlar" diyerek şakalaştı ve kamerasıyla muhabirleri çekti.

Muhabirleri gören Taro Emir, "Ben de sizi çekiyorum arkadaşlar" diyerek şakalaştı ve kamerasıyla muhabirleri çekti.

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