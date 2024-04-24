Kamera Flaşlarından Kurtulamayan Taro Emir Tekin'den Muhabirlere Esprili Yanıt
Kamera Flaşlarından Kurtulamayan Taro Emir Tekin'den Muhabirlere Esprili Yanıt
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/tar...
Ünlü oyuncu Şevval Sam'ın biricik oğlu Tarık Emir, geçtiğimiz gün kameralara yakalandı. Son zamanlardaki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu isim muhabirlere verdiği şakayla karışık cevapla güldürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Yalı Çapkını' isimli diziyle ekranlara dönen ve seneye damgasını vuran isimlerden biri olan karizmatik oyuncu Taro Emir'i çoğumuz yakından tanıyoruz.
Aynı zamanda güzel oyuncu Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emir Tekin annesinin izinden giderek oyunculuk yeteneklerini milyonlara kanıtlamıştı.
Yer aldığı diziler sayesinde ününe ün katan Taro Emir geçtiğimiz haftalarda attığı tweetle gündeme gelmişti haztırlarsanız.
Yurt dışında aldığı eğitim ve çeşitli becerileri konusunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da bilinen isim attığı tweetle tepki çekmişti.
Önceki gün, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu sevenleriyle fotoğraf çekildikten sonra kameraları fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhabirleri gören Taro Emir, "Ben de sizi çekiyorum arkadaşlar" diyerek şakalaştı ve kamerasıyla muhabirleri çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın