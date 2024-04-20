Beyaz Atlı Prensi Almaya Geldi: Beraber Çıkış Yapan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in Halleri Dillere Fena Düştü

Uzun süredir aşk yaşayan ve gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti sık sık gündeme tatilleriyle geliyor bildiğimiz gibi. Bu sefer bir mekan çıkışı arabada buluşan çift, Hakan Sabancı'nın kendisini almaya gelmesiyle verillen görüntüler yüzünden dillere fena düştü!