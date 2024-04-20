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Beyaz Atlı Prensi Almaya Geldi: Beraber Çıkış Yapan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in Halleri Dillere Fena Düştü

Beyaz Atlı Prensi Almaya Geldi: Beraber Çıkış Yapan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in Halleri Dillere Fena Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 18:04

Uzun süredir aşk yaşayan ve gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti sık sık gündeme tatilleriyle geliyor bildiğimiz gibi. Bu sefer bir mekan çıkışı arabada buluşan çift, Hakan Sabancı'nın kendisini almaya gelmesiyle verillen görüntüler yüzünden dillere fena düştü!

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Günümüzün en gözde isimlerinden biri olan Hande Erçel ve aşk hayatı magazin manşetlerinin en gündem konularından biri hepimizin bildiği gibi.

Günümüzün en gözde isimlerinden biri olan Hande Erçel ve aşk hayatı magazin manşetlerinin en gündem konularından biri hepimizin bildiği gibi.

Uzun süredir adını Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle duyduğumuz Erçel aslında oyunculuğuyla da sık sık dillere düşüyor.

Uzun süredir adını Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle duyduğumuz Erçel aslında oyunculuğuyla da sık sık dillere düşüyor.

Instagram bio'sundan kaldırdığı "oyunculuk" yazısı ile gündeme gelen Hande Erçel, sonrasında üniversiteye dönmesiyle gündem olmuş ve hakkında "Sabancı gelini olmak için elinden geleni yapıyor" denmişti.

Instagram bio'sundan kaldırdığı "oyunculuk" yazısı ile gündeme gelen Hande Erçel, sonrasında üniversiteye dönmesiyle gündem olmuş ve hakkında "Sabancı gelini olmak için elinden geleni yapıyor" denmişti.

Tüm bu söylenenlere rağmen ilişkilerine yaklaşık iki yıldır sağlam adımlarla devam eden ikili magazin kameralarına yakalanmadıkları anlarda gittikleri tatillerden yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Tüm bu söylenenlere rağmen ilişkilerine yaklaşık iki yıldır sağlam adımlarla devam eden ikili magazin kameralarına yakalanmadıkları anlarda gittikleri tatillerden yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Geçtiğimiz gece Muhabironline'ın haberine göre, Hande Erçel, Bige Önal'ın mekanından çıkarken görüntülendi.

Geçtiğimiz gece Muhabironline'ın haberine göre, Hande Erçel, Bige Önal'ın mekanından çıkarken görüntülendi.
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Beyaz prens edasıyla Hande Erçel'i almaya giden Hakan Sabancı kısa sürede verdiği görüntülerle gündem oldu. Kimisi bu denk gelişi komik bulurken, kimisi muhabirlerin özellikle tutulduğunu düşündü.

Beyaz prens edasıyla Hande Erçel'i almaya giden Hakan Sabancı kısa sürede verdiği görüntülerle gündem oldu. Kimisi bu denk gelişi komik bulurken, kimisi muhabirlerin özellikle tutulduğunu düşündü.

İşte o anlar👇

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