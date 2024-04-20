Kaybettiği Eşi Türker İnanoğlu'nu Andı: Gülşen Bubikoğlu'ndan İmalı Gönderme!
Kaybettiği Eşi Türker İnanoğlu'nu Andı: Gülşen Bubikoğlu'ndan İmalı Gönderme!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk sinemasının önemli isimlerinden televizyon yapımcısı ve yönetmeni Türker İnanoğlu 2 Nisan 2024 günü hayatını kaybederek sanat camiasını derin bir üzüntüye sürüklemişti.
Solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören isim 88 yıllık sanat dolu hayatına gözlerini yumarak Türk halkını ve geride bıraktığı ailesini yasa boğmuştu.
Yeşilçam'ın güzel isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu ile 50 senelik evlilikleri İnanoğlu'nun yasa boğan vefat haberiyle sonlanmış ve üzücü haberin ardından ilk paylaşım Gülşen Bubikoğlun'dan gelmişti.
İnanoğlu'nun eşi Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Bubikoğlu bu mesajla üzüntüsünü ve acı kaybını sevenlerine duyurmuştu...
Ardından ilk Eşi Filiz Akın'dan "Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok artık…" mesajı gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk evliliğini 1964 yılında Filiz Akın'la yapan İlker İnanoğlu 1974 senesinde evliliğini sonlandırmış ve Gülşen Bubikoğlu ile evlenmişti, o sıralar aldatma iddiaları gündemdeydi.
Türker İnanoğlu, Filiz Akın'la yaptığı evlilikten 1965 yılında oğulları İlker İnanoğlu'nu kucaklarına almış, ardından Gülşen Bubikoğlu ile yaptığı ikinci evlilikle 1977 senesinde kızları Zeynep dünyaya gelmişti.
Geçtiğimiz saatlerde eşinin vefatının üzerinden kısa bir süre geçmişken Bubikoğlu'ndan özlem dolu bir paylaşım geldi. "50 yıllık dans.. yarım asırlık yol arkadaşlığı.. yani .. herkesin harcı değil .. 🙏❤️🌹" yazan isim duygularını ifade etti. Bubikoğlu!nun bu paylaşımının imalı bir gönderme olduğu düşünüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın