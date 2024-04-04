Türkiye'nin Bay Sineması Türker İnanoğlu'nun Anısına Düzenlenen Veda ve Cenaze Töreni Yürekleri Burktu
Türkiye'nin Bay Sineması Türker İnanoğlu'nun Anısına Düzenlenen Veda ve Cenaze Töreni Yürekleri Burktu
2 Nisan 2024 günü hayata veda eden Türk sinemasının efsane yapımcılarından biri olan Türker İnanoğlu sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu. Türkiye'nin 'Bay Sinema'sı geçtiğimiz saatlerde anısına düzenlenen veda töreniyle yürekleri bir kez daha burktu. 👇
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Türk sinemasının önemli isimlerinden televizyon yapımcısı ve yönetmeni Türker İnanoğlu 2 Nisan 2024 günü hayatını kaybederek sanat camiasını derin bir üzüntüye sürüklemişti.
Geçtiğimiz haftalarda solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören isim 88 yıllık sanat dolu hayatına gözlerini yumarak Türk halkını yasa boğmuştu.
Gerçek bir sinema emekçisi olarak anılan Türker İnanoğlu'nun anısına geçtiğimiz saatlerde İstanbul'daki TİM Show Center'da bir veda töreni düzenlendi.
İlker İnanoğlu taziye dileklerini böyle karşıladı 👇
Sağlığı el verdiği sürece ömrünü sanata ve sinemaya adamış ismin veda töreninde yarım asırlık hayat arkadaşı Gülşen Bubikoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu ve torunu Mavi göz yaşlarına hakim olamadı.
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Türker İnanoğlu'nun oğlu aktör İlker İnanoğlu'nun konuşması törenin yürek burkan anlarından sadece birisiydi. İlker İnanoğlu konuşmasında babasının mükemmeliyetçiliği ve sert mizacı hakkında "O kadar her şeyi kendi yapmak isteyen bir insandı. Çok sert bir babaydı. Çocuk gibiydim karşısında. Herhalde vefat ettiği zaman bir baskı kalkar zannediyordum üzerimden ama çok zormuş" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar👇
Kızı Zeynep İnanoğlu ise ünlü yapımcının veda töreninden cenazesine, her şeyi önceden ayarladığını ve bu duruma kendini hazırlandığını "Bugünü de çok önemsediği için çok büyük bir titizlikle son vedasını planladı. Vefat durumunda benim yurt dışında olacağımı düşünmüştü. O yüzden oradan uçağa yetişmemden tutun da, burada cenaze detaylarına kadar her şeyin üstünden birkaç kere geçmiştik" ifadeleriyle belirtti.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Hülya Koçyiğit veda töreninde yaptığı konuşmada "Hepimizin hayatında onun etkisi var. O bir sinema aşığı, sinema tutkunu, sinema için yapmadığı yok. Hepimizin hamisi onun emeklerine çok büyük saygı duyuyorum" diyerek andı 'Bay Sinema'yı...
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İnanoğlu'nun anma törenine katılan isimlerden birisi de Cem Yılmaz oldu:"Bin kez gösteri yaptıysam binine de geldi. Hep ‘en çok seni seviyorum’ derdi ve buna inandırırdı insanı. Ben de en çok beni zannediyordum ama herkesi seviyormuş" diyerek ünlü ismi andı.
Kamel Sunal'ın oğlu oyuncu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın yanı sıra törene katılarak Türker İnanoğlu hakkında "Babamla çok şeker arkadaşlıkları vardı. Dostlukları şahane... Bir iş konuşuyorlar o iş olmuyor ama sonra bakıyorum o tatlı sohbetleri yine devam ediyor. Dostlukları hiç bozulmuyordu" dedi.
Zafer Ergin, Cüneyt Özdemir, Ali Sunal, Hülya Koçyiğit gibi televizyon dünyasının önemli isimlerinin katıldığı törenle anılan Türker İnanoğlu'nun vefatından önce kendisine belgesel hazırladığı öğrenildi.
İnanoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilerek son yolculuğa uğurlandı. Biz de buradan sanat camiasını derin bir yasa boğan isme rahmet dilemiş olalım... 🙏
Muhabironline isimli Instagram hesabının yaptığı paylaşımlarda Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Erkan Petekkaya, Çağla Şikel, Melek Baysal gibi ünlü isimlerin cenazeye katılanlar arasında olduğu görülüdü.
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Muhabir Online'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cenazeye katıldı.
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