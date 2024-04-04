Türkiye'nin Bay Sineması Türker İnanoğlu'nun Anısına Düzenlenen Veda ve Cenaze Töreni Yürekleri Burktu

Sözlerine 'İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum şu anda. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun' şeklinde devam eden İlker İnanoğlu derin üzüntüsünü bu şekilde aktardı.