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Türk Sinemasının Duayeni Türker İnanoğlu'nun Ölümünden Sonra Sanat Dünyasından Duygusal Paylaşımlar Geldi!

Türk Sinemasının Duayeni Türker İnanoğlu'nun Ölümünden Sonra Sanat Dünyasından Duygusal Paylaşımlar Geldi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 15:13

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun yaşamını yitirmesi sanat camiasını yasa boğdu.

Ünlü isimlerden gelen duygusal paylaşımlar arka arkaya geldi. 👇

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İki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

İki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu'nun ölümü herkesi derinden sarsarken Yeşilçam'ın efsane isimlerinden duygusal veda mesajları geldi.

Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu'nun ölümü herkesi derinden sarsarken Yeşilçam'ın efsane isimlerinden duygusal veda mesajları geldi.

Sanat dünyasından çok kıymetli isimlerin paylaşımlarına yer vermiştik.👇

Ünlüler dünyasından gelen duygu dolu mesajlara bakalım.👇

Ünlüler dünyasından gelen duygu dolu mesajlara bakalım.👇

1. Engin Akyürek

1. Engin Akyürek

2. Nebahat Çehre

2. Nebahat Çehre
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3. Mine Tugay

3. Mine Tugay

4. Gonca Vuslateri

4. Gonca Vuslateri

5. Gülben Ergen

5. Gülben Ergen

6. Bergüzar Korel

6. Bergüzar Korel

7. Çağla Şikel

7. Çağla Şikel
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8. Seren Serengil

8. Seren Serengil

9. Deniz Seki

9. Deniz Seki

10. Nilgün Belgün

10. Nilgün Belgün

11. Hülya Avşar

11. Hülya Avşar

12. Demet Akbağ

12. Demet Akbağ
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13. Armağan Çağlayan

13. Armağan Çağlayan

14. Perihan Savaş

14. Perihan Savaş

15. Emre Altuğ

15. Emre Altuğ

16. Sibel Can

16. Sibel Can

17.

17.
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18. Yasemin Sakallıoğlu

18. Yasemin Sakallıoğlu

19. Berk Oktay

19. Berk Oktay

20.

20.

21.

21.

22. Türkan Şoray

22. Türkan Şoray
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23. Filiz Akın

23. Filiz Akın

24. Hülya Koçyiğit

24. Hülya Koçyiğit

25. Gülşen Bibikoğlu

25. Gülşen Bibikoğlu

26. Yılmaz Erdoğan

26. Yılmaz Erdoğan

27. Erdal Özyağcılar

27. Erdal Özyağcılar
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28. Hamdi Alkan

28. Hamdi Alkan

29. Ali Sunal

29. Ali Sunal

30. Güven Hokna

30. Güven Hokna

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