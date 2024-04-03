Türk Sinemasının Duayeni Türker İnanoğlu'nun Ölümünden Sonra Sanat Dünyasından Duygusal Paylaşımlar Geldi!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun yaşamını yitirmesi sanat camiasını yasa boğdu.

Ünlü isimlerden gelen duygusal paylaşımlar arka arkaya geldi. 👇