Türk Sinemasının Duayeni Türker İnanoğlu'nun Ölümünden Sonra Sanat Dünyasından Duygusal Paylaşımlar Geldi!
Türk Sinemasının Duayeni Türker İnanoğlu'nun Ölümünden Sonra Sanat Dünyasından Duygusal Paylaşımlar Geldi!
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun yaşamını yitirmesi sanat camiasını yasa boğdu.
Ünlü isimlerden gelen duygusal paylaşımlar arka arkaya geldi. 👇
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İki hafta önce solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu'nun ölümü herkesi derinden sarsarken Yeşilçam'ın efsane isimlerinden duygusal veda mesajları geldi.
Ünlüler dünyasından gelen duygu dolu mesajlara bakalım.👇
1. Engin Akyürek
2. Nebahat Çehre
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3. Mine Tugay
4. Gonca Vuslateri
5. Gülben Ergen
6. Bergüzar Korel
7. Çağla Şikel
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8. Seren Serengil
9. Deniz Seki
10. Nilgün Belgün
11. Hülya Avşar
12. Demet Akbağ
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13. Armağan Çağlayan
14. Perihan Savaş
15. Emre Altuğ
16. Sibel Can
17.
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18. Yasemin Sakallıoğlu
19. Berk Oktay
20.
21.
22. Türkan Şoray
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23. Filiz Akın
24. Hülya Koçyiğit
25. Gülşen Bibikoğlu
26. Yılmaz Erdoğan
27. Erdal Özyağcılar
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28. Hamdi Alkan
29. Ali Sunal
30. Güven Hokna
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Yeşilçam'dan bir duayen daha kaydı.. Mekanın cennet, ruhun huzur bulsun..
Nurlar içinde uyusun 🤲🏻