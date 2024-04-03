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Ebru Polat Kalça Estetiği İddialarına Canlı Yayında Sunucunun Ellemesiyle Cevap Verdi

Ebru Polat Kalça Estetiği İddialarına Canlı Yayında Sunucunun Ellemesiyle Cevap Verdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.04.2024 - 12:42

Ünlü şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz gün kaşça estetiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının kalçasını 2. Sayfa programının sunucusu Müge Dağıstanlı elleyerek kontrol etti.

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Eski manken yeni şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sık sık kendi fotoğraflarını paylaşan Polat estetik iddialarıyla gündemde.

Eski manken yeni şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sık sık kendi fotoğraflarını paylaşan Polat estetik iddialarıyla gündemde.

En son kalçasına estetik yaptırdığı konuşulan Polat daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Herhangi bir estetik yok. Bu doğal halim. Sadece ufak işlemler yaptırdım. Ufak dokunuşlara da estetik denilmez"

En son kalçasına estetik yaptırdığı konuşulan Polat daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Herhangi bir estetik yok. Bu doğal halim. Sadece ufak işlemler yaptırdım. Ufak dokunuşlara da estetik denilmez"

Bugün 2. Sayfa programına katılan Ebru Polat aynı iddia ile karşılaşınca "Protez olsa sert olur. Bel incelince kalça daha çok çıkıyor" diye yanıt verdi.

Bugün 2. Sayfa programına katılan Ebru Polat aynı iddia ile karşılaşınca "Protez olsa sert olur. Bel incelince kalça daha çok çıkıyor" diye yanıt verdi.

Bununla da yetinmeyen Polat, sunucu Müge Dağıstanlı'ya kalçasını elleterek ikna etmeye çalıştı.

Bununla da yetinmeyen Polat, sunucu Müge Dağıstanlı'ya kalçasını elleterek ikna etmeye çalıştı.

O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

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