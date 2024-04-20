Acilen Ameliyata Alınmıştı: Hasan Can Kaya'dan İlk Açıklama Geldi!
Acilen Ameliyata Alınmıştı: Hasan Can Kaya'dan İlk Açıklama Geldi!
Evinin bahçesinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve apar topar ameliyata alınan Hasan Can Kaya'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
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YouTube'da yayınladığı "Konuşanlar" programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya'yı mutlaka duymuşsunuzdur.
Milyonlar tarafından izlenen programı sayesinde bu sektörde hızlı bir şekilde yükselen komedyen kısa süre sonra özel bir platforma geçti ve bu ilgi sayesine magazin figürlerinden biri haline geldi.
Dün sabah evinin bahçesinde futbol oynarken düşen ve hayranlarını endişelendiren isim apar topar hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.
Haberler sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yayınladığı yazıyla yapan Hasan Can Kaya endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.
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