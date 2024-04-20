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Konuşanlar'ın Hasan Can'ı Evinde Kaza Geçirdi: Acil Ameliyata Alındı!

Konuşanlar'ın Hasan Can'ı Evinde Kaza Geçirdi: Acil Ameliyata Alındı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 11:39

Konuşanlar'la kalbimizi feth eden Hasan Can Kaya'dan hayranlarını endişelendiren haber!

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YouTube üzerinde yayınladığı "Konuşanlar" programıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Hasan Can Kaya, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

YouTube üzerinde yayınladığı "Konuşanlar" programıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Hasan Can Kaya, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

2020 senesinin Ocak ayından beri devam eden "Konuşanlar" pandeminin de etkisiyle milyonlar tarafından izlenmeye başlandı.

2020 senesinin Ocak ayından beri devam eden "Konuşanlar" pandeminin de etkisiyle milyonlar tarafından izlenmeye başlandı.

Exxen üzerinden yayınlanmaya başladı ve sırf "Konuşanlar" izlemek için Exxen'i satın alan binlerce hayran oldu.

Exxen üzerinden yayınlanmaya başladı ve sırf "Konuşanlar" izlemek için Exxen'i satın alan binlerce hayran oldu.

Gün geçtikçe daha da tanınan isim hem merak edilen hem de ilgi gören bir magazin figürü haline geldi.

Gün geçtikçe daha da tanınan isim hem merak edilen hem de ilgi gören bir magazin figürü haline geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda, Hasan Can Kaya'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi!

Geçtiğimiz dakikalarda, Hasan Can Kaya'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi!
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Evinin bahçesinde futbol oynarken omzunun üstüne düşen ünlü komedyen acil ameliyata alındı!

Evinin bahçesinde futbol oynarken omzunun üstüne düşen ünlü komedyen acil ameliyata alındı!

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