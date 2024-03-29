İftar Yemeği Veren Hasan Can Kaya "Hayranınla Beraber Olur musun" Sorusuna Cevabıyla Akıllara Tarkan'ı Getirdi
İftar Yemeği Veren Hasan Can Kaya "Hayranınla Beraber Olur musun" Sorusuna Cevabıyla Akıllara Tarkan'ı Getirdi
Magazincilere iftar yemeği veren Hasan Can Kaya, 'hayranınla birlikte olur musun?' sorusunu cevapladı. Akıllara Tarkan geldi!
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YouTube üzerinde yayınladığı "Konuşanlar" programıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan Hasan Can Kaya, kısacık bir süre içerisinde binlerce insanın takip ettiği ve merak ettiği isimlerden biri haline geldi.
2020 yılının Ocak ayından beri devam eden "Konuşanlar" pandeminin de etkisiyle milyonlar tarafından izlenmeye başlayıp büyük rağbet görünce devreye Acun Ilıcalı girmişti hatırlarsanız.
Konuşanlar'ın yeni bölümleri Exxen üzerinden yayınlanmaya başladı ve sırf "Konuşanlar" izlemek için Exxen'i satın alan binlerce isim oldu.
Bu sırada da gün geçtikçe yeni projeleri, bölüm kesitleri, ünlülerle olan samimiyetiyle daha çok popülerleşen Hasan Can Kaya, resmen bir magazin figürü haline geldi.
Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre de magazincilere özel iftar yemeği verdi kendisi!
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İftar yemeğinin adından magazincilerle sohbet eden Hasan Can Kaya, önce "Çok yoğunsunuz özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna "Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum. Şaka bir yana kaçmıyorum, bekar adamım söylerim" deyip takılarak cevap verdi.
Ardından "Hayranınızla birlikte olur musunuz?" sorusunu da cevapladı. "Aşık olmak birde hayranlığı da içerşr. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten..." diyen Hasan Can Kaya 👇
"Hayranımla birlikte olurum, ben de onun hayranı olurum" sözleriyle, akıllara hayranı Pınar Dilek'le evli mutlu çocuklu olan Tarkan'ı getirdi!
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