Ezgi Mola Yeni Yaşına Anne Olarak Girdi: Eşi Mustafa Aksakallı'nın Minik Can'la Tatlı Jesti Gözleri Doldurdu!
Ezgi Mola Yeni Yaşına Anne Olarak Girdi: Eşi Mustafa Aksakallı'nın Minik Can'la Tatlı Jesti Gözleri Doldurdu!
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Samimiyeti, içtenliği ve doğallığıyla gönlümüzde taht kuran, her rolün altından hakkıyla kalkan başarılı ve güzel oyuncu Ezgi Mola'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!
2019'dan beri birlikte olduğu Mustafa Aksakallı'yla geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Ezgi Mola, düğünden kısa bir süre bebek beklediklerini duyurmuştu hatırlarsanız!
Muhabirlere hamileliğini duyuran Ezgi Mola'nın bir oğlu olacağı ve adının da Can olacağı bilgisi yayıldı! Hamilelik süreci boyunca paylaşımlarını eksik etmeyen Mola'nın anneliğe çabuk adapte olacağı da her halinden belliydi!
Minik Can, 24 Kasım'da aramıza katıldı ve Ezgi Mola, o günden beri minik bebeğini koynundan ayırmadı. Gittiği her yere yaka iğnesi gibi oğlunu da taşıyan Ezgi Mola'ya annelik tam paket olarak yüklendi!
Geçtiğimiz günlerde bakıcı düşünüp düşünmediği sorusuna verdiği cevapla da "Ezgi Mola tam bir erkek annesi oldu" dedirtmişti hatırlarsanız...
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Ezgi Mola, bugün anne olarak girdiği ilk yaşına, 41'ine bastı!
İlk doğum günü paylaşımı sadık dostu Merve Dizdar'dan geldi tabii ki!
Fakat asıl beklediğimiz fotoğraf az önce düştü sosyal medyaya! Mustafa Aksakallı, eşi Ezgi Mola'nın doğum gününü dünya tatlısı aile pozlarına "İyi ki doğdun hayatım" notunu düşerek kutladı. Evde baş başa kutlama yaptıkları görülen çekirdek ailenin önünde duran pasta detayı ise resmen kalpleri eritti!
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