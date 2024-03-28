Kısmetse Olur Melis'le Toksikliğin Kitabını Yazan Reşit Bozdağ, Şimdi de Ünlü Kadın Oyunculara Musallat Oldu!
Kısmetse Olur Melis'le Toksikliğin Kitabını Yazan Reşit Bozdağ, Şimdi de Ünlü Kadın Oyunculara Musallat Oldu!
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Yıllar önce Kısmetse Olur programıyla hayatımıza giren ve uzunca bir dönem agresifliğin hat safhasını göstererek deli dolu hareketler sergileyen Melis Buse Betkayan'ı tanıyorsunuzdur.
Programdan sonra sosyal medya paylaşımları sayesinde popülaritesini korumayı başaran Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz senenin başında TikTok'ta Serbest Hoca adıyla tanınan Reşit Bozdağ'la yeni bir aşka yelken açmıştı.
Evli ve 3 çocuk babası Reşit Bozdağ ile şiddet, darp, iftira, ihanet, ifşa ve daha ne ararsanız bulabileceğiniz bir ilişki yaşayan Melis Buse Betkayan, uzun bir süredir Serbest Hoca'yla yaşadığı çirkinliklerle gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde bir şarkı çıkaran Reşit Bozdağ, Melis Buse Betkayan'ın da oynadığı klibi gururla paylaşınca en azından şimdilik her şey yolunda zannetmiştik ki her şey iki ay önce yeniden tepetaklak oldu.
Alışığız zaten, bu ilişkinin yürüyeceği yoktu ama drama bayıldı çiftimiz. Reşit Bozdağ da her zamanki gibi zehir zemberek sözler sarf ettiği videolar yayınladı ve sözde büyük aşkını yerden yere vurdu.
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Betkayan'ın kendisinden habersiz çocuk aldırdığını açıklayan Bozdağ, "bana sormadan canıma kıydılar" diyerek isyan bayrağı çekmişti.
Bir süredir tüm bağları koparmış gibi gözüken çift durgundu ki Reşit Bozdağ, aradığı etkileşimi Melis Buse Betkayan'dan alamayınca çözümü ünlü kadın oyunculara musalla olmakta buldu...
Hemen hemen denk gelen tüm ünlü kadınlara laf geçiren Reşit Bozdağ, Hazal Kaya'ya "cüce", Ezgi Mola'ya "çok kilo aldı", Tuba Büyüküstün'e "doğumdan sonra kendine gelemedi" gibi söylemlerde bulundu. Melisa Aslı Pamuk'a ise "Karım olur musunuz?" dedi...
Buyurun, nasıl bir akımsa sizi videoyla baş başa bırakıyoruz...
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