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Kısmetse Olur Melis'le Toksikliğin Kitabını Yazan Reşit Bozdağ, Şimdi de Ünlü Kadın Oyunculara Musallat Oldu!

Kısmetse Olur Melis'le Toksikliğin Kitabını Yazan Reşit Bozdağ, Şimdi de Ünlü Kadın Oyunculara Musallat Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.03.2024 - 20:34

Melis Buse Betkayan'la ayrılığının ardından istediği etkileşimi bulamayan Serbest Hoca lakaplı TikTok fenomeni Reşit Bozdağ, bu sefer de ünlü kadın oyunculara musallat olmaya karar verdi... 😡

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Yıllar önce Kısmetse Olur programıyla hayatımıza giren ve uzunca bir dönem agresifliğin hat safhasını göstererek deli dolu hareketler sergileyen Melis Buse Betkayan'ı tanıyorsunuzdur.

Yıllar önce Kısmetse Olur programıyla hayatımıza giren ve uzunca bir dönem agresifliğin hat safhasını göstererek deli dolu hareketler sergileyen Melis Buse Betkayan'ı tanıyorsunuzdur.

Programdan sonra sosyal medya paylaşımları sayesinde popülaritesini korumayı başaran Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz senenin başında TikTok'ta Serbest Hoca adıyla tanınan Reşit Bozdağ'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Programdan sonra sosyal medya paylaşımları sayesinde popülaritesini korumayı başaran Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz senenin başında TikTok'ta Serbest Hoca adıyla tanınan Reşit Bozdağ'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası Reşit Bozdağ ile şiddet, darp, iftira, ihanet, ifşa ve daha ne ararsanız bulabileceğiniz bir ilişki yaşayan Melis Buse Betkayan, uzun bir süredir Serbest Hoca'yla yaşadığı çirkinliklerle gündeme geliyor.

Evli ve 3 çocuk babası Reşit Bozdağ ile şiddet, darp, iftira, ihanet, ifşa ve daha ne ararsanız bulabileceğiniz bir ilişki yaşayan Melis Buse Betkayan, uzun bir süredir Serbest Hoca'yla yaşadığı çirkinliklerle gündeme geliyor.

Merak edenleriniz için toksikliğin kitabını yazıp sosyal medyayı belki de hiç yaşanmaması gereken aşklarıyla meşgul eden çiftin iniş çıkışlarının tümünden bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde bir şarkı çıkaran Reşit Bozdağ, Melis Buse Betkayan'ın da oynadığı klibi gururla paylaşınca en azından şimdilik her şey yolunda zannetmiştik ki her şey iki ay önce yeniden tepetaklak oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir şarkı çıkaran Reşit Bozdağ, Melis Buse Betkayan'ın da oynadığı klibi gururla paylaşınca en azından şimdilik her şey yolunda zannetmiştik ki her şey iki ay önce yeniden tepetaklak oldu.

Alışığız zaten, bu ilişkinin yürüyeceği yoktu ama drama bayıldı çiftimiz. Reşit Bozdağ da her zamanki gibi zehir zemberek sözler sarf ettiği videolar yayınladı ve sözde büyük aşkını yerden yere vurdu.

Alışığız zaten, bu ilişkinin yürüyeceği yoktu ama drama bayıldı çiftimiz. Reşit Bozdağ da her zamanki gibi zehir zemberek sözler sarf ettiği videolar yayınladı ve sözde büyük aşkını yerden yere vurdu.
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Betkayan'ın kendisinden habersiz çocuk aldırdığını açıklayan Bozdağ, "bana sormadan canıma kıydılar" diyerek isyan bayrağı çekmişti.

Betkayan'ın kendisinden habersiz çocuk aldırdığını açıklayan Bozdağ, "bana sormadan canıma kıydılar" diyerek isyan bayrağı çekmişti.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Bir süredir tüm bağları koparmış gibi gözüken çift durgundu ki Reşit Bozdağ, aradığı etkileşimi Melis Buse Betkayan'dan alamayınca çözümü ünlü kadın oyunculara musalla olmakta buldu...

Bir süredir tüm bağları koparmış gibi gözüken çift durgundu ki Reşit Bozdağ, aradığı etkileşimi Melis Buse Betkayan'dan alamayınca çözümü ünlü kadın oyunculara musalla olmakta buldu...

Hemen hemen denk gelen tüm ünlü kadınlara laf geçiren Reşit Bozdağ, Hazal Kaya'ya "cüce", Ezgi Mola'ya "çok kilo aldı", Tuba Büyüküstün'e "doğumdan sonra kendine gelemedi" gibi söylemlerde bulundu. Melisa Aslı Pamuk'a ise "Karım olur musunuz?" dedi...

Hemen hemen denk gelen tüm ünlü kadınlara laf geçiren Reşit Bozdağ, Hazal Kaya'ya "cüce", Ezgi Mola'ya "çok kilo aldı", Tuba Büyüküstün'e "doğumdan sonra kendine gelemedi" gibi söylemlerde bulundu. Melisa Aslı Pamuk'a ise "Karım olur musunuz?" dedi...

Buyurun, nasıl bir akımsa sizi videoyla baş başa bırakıyoruz...

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