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Ortalık Fena Karışacak: Zeynep Bastık'ın Global Listeye Taşıdığı Lan'ı Bir de Pınar Deniz'den Dinleyin!

Ortalık Fena Karışacak: Zeynep Bastık'ın Global Listeye Taşıdığı Lan'ı Bir de Pınar Deniz'den Dinleyin!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.03.2024 - 02:04

Yargı fanı @perfectilcey adlı hesabın yapay zekaya başvurarak ortaya çıkardığı Pınar Denizli Lan projesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

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Ortalığı kasıp kavuran dizi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, hem oyunculuğu hem güzelliği hem de özel hayatıyla gündemden hiç düşmeyen isimler arasında!

Ortalığı kasıp kavuran dizi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, hem oyunculuğu hem güzelliği hem de özel hayatıyla gündemden hiç düşmeyen isimler arasında!

Şimdilerde uzunca bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la düğün hazırlığında olan güzel oyuncu katıldığı programlardaki doğal sohbeti ve kendisine deliler gibi aşık fan kitlesiyle de öne çıkıyor.

Şimdilerde uzunca bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la düğün hazırlığında olan güzel oyuncu katıldığı programlardaki doğal sohbeti ve kendisine deliler gibi aşık fan kitlesiyle de öne çıkıyor.

Daha önce başrolünde yer aldığı Aşkın Kıyameti ve Bir Deli Rüzgar'da kendi sesini kullanarak şarkı söyleyen Pınar Deniz 👇

Hem de İbrahim Selim'in programında verdiği küçük konserle gündem olmuştu! 👇

Kaçıranlarınız için Pınar Deniz'in performansına gelen yorumlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Şimdi dönelim asıl mevzumuza! Birkaç gündür gündemimizden de dilimizden de düşmeyen tek şarkı var biliyorsunuz: Lan! Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan Zeynep Bastık'ın yeni teklisi ortalığı resmen kasıp kavuruyor.

Şimdi dönelim asıl mevzumuza! Birkaç gündür gündemimizden de dilimizden de düşmeyen tek şarkı var biliyorsunuz: Lan! Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan Zeynep Bastık'ın yeni teklisi ortalığı resmen kasıp kavuruyor.

Kısacık zaman içerisinde Spotify, Youtube ve Apple Music listelerinde zirveye yerleşen şarkı, Spotify Global Top 50 listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı olarak tarihe geçmiş durumda!

Kısacık zaman içerisinde Spotify, Youtube ve Apple Music listelerinde zirveye yerleşen şarkı, Spotify Global Top 50 listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı olarak tarihe geçmiş durumda!

Bir de şarkının asıl sahibi Mabel Matiz'in viral olan yorumu var tabii! Belki denk gelmişsinizdir, Lan'ı kendisinden dinlemek isteyenleri kıramayan Mabel Matiz, son konserinde Zeynep Bastık'a hediye ettiği şarkısını canlı canlı söylemiş, "şarkıyı niye verdin ki?" tepkilerinin yükselmesine sebep olmuştu.

Bir de şarkının asıl sahibi Mabel Matiz'in viral olan yorumu var tabii! Belki denk gelmişsinizdir, Lan'ı kendisinden dinlemek isteyenleri kıramayan Mabel Matiz, son konserinde Zeynep Bastık'a hediye ettiği şarkısını canlı canlı söylemiş, "şarkıyı niye verdin ki?" tepkilerinin yükselmesine sebep olmuştu.

Yapay zekadan ortalığı büyük karıştıracak bir hamle geldi! Mabel Matiz'in yazıp bestelediği, Zeynep Bastık'ın zirveye taşıdığı Lan, Yargı fanı @perfectilcey adlı kullanıcının fikriyle yapay zeka sayesinde Pınar Deniz'e söyletildi! Pınar Deniz'i Lan'ı söylerken duyanlar "Zeynep mi Pınar mı?" karşılaştırmasına girmeden duramadı!

Yapay zekadan ortalığı büyük karıştıracak bir hamle geldi! Mabel Matiz'in yazıp bestelediği, Zeynep Bastık'ın zirveye taşıdığı Lan, Yargı fanı @perfectilcey adlı kullanıcının fikriyle yapay zeka sayesinde Pınar Deniz'e söyletildi! Pınar Deniz'i Lan'ı söylerken duyanlar "Zeynep mi Pınar mı?" karşılaştırmasına girmeden duramadı!

Gelin, önce Pınar Deniz'e yapay zekayla söyletilen Lan'ı bir dinleyelim!

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Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım!

Sonra da kimler ne demiş beraber bakalım!
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Siz ne düşünüyorsunuz? Favoriniz kim? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Favoriniz kim? Hadi yorumlarda buluşalım!
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