Emekli Olduğunu Açıklayan Yıldız Tilbe Sivri Dilliğini Konuşturdu: Sitem Etmeden Duramadı!
Emekli Olduğunu Açıklayan Yıldız Tilbe Sivri Dilliğini Konuşturdu: Sitem Etmeden Duramadı!
Deli dolu halleriyle meşhur, şarkılarıyla gönlümüzde taht kurmuş Yıldız Tilbe, Twitter (X) hesabından emekli olduğunu duyurdu!
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90'lı yılların başında hayatımıza giren ve unutulmaz şarkılara imza atan Yıldız Tilbe, uçuk kaçık hareketleri ve deli dolu halleriyle gönlümüzde taht kurmuş isimlerden!
Bir sonraki hamlesinin ne olacağını hemen hemen hiçbir zaman kestiremediğimiz, dobralığına da fazlasıyla alıştığımız Yıldız Tilbe, hiç beklenmedik anlarda yaptığı çıkışlarla ve açıklamalarla sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Senenin başından beri kendine has tarzını yansıtan renkli kombinleri, muhabirleri azarlaması, uçak fobisi yüzünden geri çevirdiği milyonlar ve hayatının filme sığdıralamayacağı açıklamasıyla magazin gündeminin tam ortasına oturmayı başaran ünlü şarkıcının şimdi gündemde olmasının sebebi ise bambaşka!
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz saatlerde emekli olduğunu açıkladı! Haber tez yayıldı tabii ama "emekli oldu" başlığıyla yayılınca herkesin yüreği bir ağzına geldi...
Fakat meselenin özü farklıydı. Sahnelerden değil BAĞKUR'dan emekli olan Yıldız Tilbe, emekli maaşının yetersizliğine dikkat çekerek sitem etti!
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Ya bi siktir git, ne zaman emekli toplu para almis 🤣🤣