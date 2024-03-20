Tam Bir Erkek Annesi Olup Çıktı: Oğlunu Yanından Ayırmayan Ezgi Mola, Bakıcı Sorusuna Verdiği Cevapla Güldürdü
Tam Bir Erkek Annesi Olup Çıktı: Oğlunu Yanından Ayırmayan Ezgi Mola, Bakıcı Sorusuna Verdiği Cevapla Güldürdü
Kasım sonu kucağına aldığı minik oğlu Can'la aşk yaşayan Ezgi Mola'nın bakıcı sorularına verdiği cevap güldürdü!
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Muhteşem oyunculuğunun yanında samimiyeti, içtenliği ve doğallığıyla da sık sık gündem olan Ezgi Mola, şimdilerde kendini sıkı sıkı annelik görevine adamış durumda biliyorsunuz!
2019 yılından beri ünlüler camiasının da yakından tanıdığı iş insanı Mustafa Aksakallı'yla beraber olan Ezgi Mola, geçtiğimiz mayıs ayında evlilik kararı almıştı. Sade bir düğünle evlenen ve en başından beri tatlılıklarıyla gönüllerde taht kuran çiftin gelinlikli damatlıklı pozları olay olmuştu.
Ardından, kısacık bir süre içerisinde yolda bebek olduğunu öğrendik! Muhabirlere hamileliğini duyuran Ezgi Mola'nın bir oğlu olacağı ve adının da Can olacağı bilgisi yayıldı! Hamilelik süreci boyunca paylaşımlarını eksik etmeyen Mola'nın anneliğe çabuk adapte olacağı her halinden belliydi.
Öyle de oldu! 24 Kasım'da bebeği Can'ı kucağına alan Ezgi Mola'yı oğlu olmadan görmemeye başladık!
Gittiği her yere yaka iğnesi gibi oğlunu da taşıyan Ezgi Mola'ya annelik tam paket olarak yüklendi.
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Zaman zaman oğluyla gezerken görüntülenen Ezgi Mola, bu sefer de muhabirlerin bakıcı sorusuna verdiği cevapla güldürmeyi başardı😂
Daha önce dizi film işlerinden bir süre uzak kalacağının altını çizen Ezgi Mola, "Bakıcının benim kadar bakacağına inanmıyorum" diyerek bakıcı tutmaya karşı olduğunu belirtti.
Asıl güldüren kısım ise Ezgi Mola'nın "40 yılda bir çocuğum olmuş bu anı kaçıramam" demesi oldu!
Oğluna aşık Ezgi Mola'nın Can'ı bir an olsun yanından ayırmaması ve düşkünlüğü, "Eyvah tam bir erkek annesi oldu" dedirtti! Ne diyelim valla Ezgi Mola tam korkulan kaynana olacak gibi duruyor, daha çok var ama Allah gelin adaylarına şimdiden sabır versin!
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